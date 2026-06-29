EXCLUSIV Dănciulescu: „Dinamo are numai de pierdut. Fanii și conducerea trebuie să aibă un dialog”

Dănciulescu: „Dinamo are numai de pierdut. Fanii și conducerea trebuie să aibă un dialog” Superliga
Florin Caramavrov
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Ce spune Dănciulescu despre un subiect care 'arde' la Dinamo.

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Din articol

Sport.ro a stat de vorbă cu fostul mare atacant Ionel Dănciulescu.

  • Peluza Sud a lui Dinamo a catalogat de curând drept incompatibil actualul management al clubului în raport cu exigențele blazonului acestei grupări istorice.

Conflictul a pornit în luna mai de la noua siglă propusă de actualii șefi, fanii acuzând că nu au fost consultați.

Ionel Dănciulescu, fost jucător și golgheter al „roș-albilor” în anii 2000, consideră că actualul conflict dintre o parte a galeriei și conducerea clubului este dăunător atmosferei de la echipă și că neînțelegerile trebuie rezolvate rapid, ideal până la începerea noului campionat: „Să sperăm că lucrurile vor reveni la normal. Dialogul e cea mai bună soluție. Ar trebui să discute și să pună lucrurile în ordine, pentru că Dinamo are numai de pierdut dacă există scindarea asta între suporteri, asta e clar”.

Dănciulescu: „Fanii trebuiau consultați”

Despre noua siglă, percepută de mulți dinamoviști drept una realizată într-un mod neprofesionist, „Danciu” crede că fanii ar fi trebuit implicați mai mult: „Oficialii clubului puteau să se consulte mai mult cu suporterii. Dar, în momentul în care vine un nou acționariat la un club, vrea să facă și o rebranduire, asta s-a întâmplat și la grupări importante din Europa.

Să ne aducem aminte ce a fost la Juventus, când spuneau unii că vor da foc la stadion. Până la urmă, s-au obișnuit și sunt alături de echipă. Dacă iubești echipa, treci peste orice. Nu știu dacă e urâtă sau frumoasă noua siglă, oricum sunt zeci de mii de păreri și, oricum ar fi arătat, ar fi existat oameni nemulțumiți. Pe mine, ca suporter al echipei, mă interesează mai mult strategia, performanțele. Astea sunt lucrurile care contează”.

„Am investit timp şi expertiză într-un grup de lucru care a livrat materiale strategice de o valoare incontestabilă pentru viitorul identitar al clubului. Din păcate, calitatea acestor documente a fost ignorată de un management care fie nu a avut capacitatea de a le parcurge, fie a ales să le trateze cu o superficialitate jignitoare. Această atitudine, dublată de o desconsiderare constantă a timpului şi a efortului depus de partenerii de dialog, denotă o lipsă totală de profesionalism”, a transmis Peluza Sud într-un comiunicat dat publicității la jumătatea lunii iunie.

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