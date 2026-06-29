Prin intermediul unui comunicat pe rețelele sociale, „câinii” au transmis: „ Jacob Kitzinger continuă în roș-alb. Jacob evoluează pe postul de libero, este campion al României anul trecut cu echipa noastră, component de baza al naționalei Austriei, are 23 de ani, este câștigător al tuturor trofeelor importante din voleiul austriac și un exemplu de seriozitate si dăruire. Mult succes, Jacob!” , a scris Dinamo.

Campioana României la volei masculin a anunțat prelungirea contractului cu libero-ul Jacob Kitzinger , jucător de bază în naționala Austriei.

Dinamo a bătut palma cu Jacob Kitzinger

La rândul său, austriacul a avut numai cuvinte bune de spus. Kitzinger a transmis că este foarte bucuros să continue și în stagiunea viitoare alături de formația din Ștefan cel Mare.

„Sezonul trecut fost o experiență specială pentru mine. Am avut oportunitatea de a face parte dintr-o echipă fantastică care a rămas unită și în momente mai dificile. La Dinamo este o atmosfera extraordinară pentru a face performanță, colegi minunați, staff profesionist, management eficient și fani incredibili.

Sunt foarte bucuros și mândru să port tricoul lui Dinamo în continuare, atât în campionatul național cât și în Europa.

Forță Dinamo! Abia aștept să reîncepem”, a spus acesta.

Formația din Ștefan cel Mare vine după un sezon de excepție, în care și-a apărat titlul de campioană a României.

Dinamo a cucerit al 20-lea titlu național din istorie, după o finală împotriva Arcadei Galați, câștigată cu 3-2 la general.