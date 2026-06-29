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Presa din Regat scrie că Manchester City și Nottingham Forest s-au înțeles deja asupra mutării. Vicecampioana Angliei ar urma să achite 150 de milioane de euro în schimbul lui Anderson, record absolut în istoria Premier League.

Thomas Tuchel a confirmat transferul lui Elliot Anderson

Selecționerul Angliei, Thomas Tuchel, a vorbit despre situația lui Elliot Anderson la capătul meciului cu Panama, scor 2-0:

"Cred că există șanse mari ca transferul să se facă înaintea meciului următor (n.r Anglia - RD Congo, în 16-imi).

Este impresionant felul în care se pregătește, joacă și se comportă. Elliot Anderson încă este tânăr și nu are mult timp de când a venit la națională, dar evoluează de parcă ar fi un veteran al echipei!

Devine din ce în ce mai bun. Este grozav că îl avem în lot", a declarat Tuchel, citat de Mundo Deportivo.

A impresionat în Premier League

Elliot Anderson a impresionat în sezonul trecut din Premier League. A jucat în toate cele 38 de etape pentru Nottingham, marcând patru goluri și oferind patru pase decisive. El a mai avut și 12 apariții și o pasă decisivă în Europa League.

Anderson a fost titular pentru Anglia în primele trei meciuri de la Cupa Mondială: victoria 4-2 contra Croației (a fost integralist și a oferit o pasă de gol), în remiza 0-0 împotriva Ghanei (a jucat 74 de minute), respectiv în victoria 2-0 cu Panama (a evoluat 84 de minute).