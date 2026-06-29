Ruben Amorim vrea un jucător de senzație din Premier League

Ruben Amorim vrea un jucător de senzație din Premier League Serie A
SPORT.RO
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AC Milan pregatește al doilea transfer al verii.

TAGS:
Serie AAC MilanRuben AmorimWest Hamtaty castellanos
Din articol

Articol scris de Matei Barbu

Taty Castellanos a avut o a doua jumătate bună a sezonului la West Ham și acum s-ar putea întoarce în Italia.

AC Milan pregătește o nouă mutare pe piața transferurilor: Castellanos, ținta principală

"Hammers" au plătit 29.000.000 de euro pentru atacantul celor de la Lazio, dar transferul nu a ajutat clubul londonez să se mențină în prima ligă.

Cluburile din Italia încearcă acum să profite de retrogradarea lui West Ham. Sport Witness a relatat că Maurizio Sarri ar fi încântat de o reuniune cu el la Atalanta.

AC Milan, echipa lui Ruben Amorim, este acum și ea în imagine.

Amorim îl consideră pe Taty Castellanos înlocuitorul ideal pentru Santiago Gimenez

MilanNews24 relatează că Milan își dorește un atacant care l-ar putea înlocui pe Santiago Gimenez. Mexicanul este probabil să plece.

Prin urmare, Amorim îl vrea pe atacantul lui West Ham ca înlocuitor. Argentinianul este considerat o alegere potrivită pentru sistemul managerului portughez.

Acest lucru se datorează în principal faptului că Castellanos poate juca și puțin mai adânc, pe lateral și ca număr nouă.

Lui Amorim îi plac jucătorii de acest tip, după cum reiese din modul în care l-a folosit pe Matheus Cunha la Manchester United.

Mutarea atacantului echipei Hammers va depinde de plecarea lui Gimenez.

  • Cota sa de piața este de 28.000.000, conform Transfermarkt
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