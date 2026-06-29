GALERIE FOTO Campionul de la Wimbledon, Sinner dezvăluie ce s-a schimbat complet în viața lui, după cazul de dopaj

Campionul de la Wimbledon, Sinner dezvăluie ce s-a schimbat complet în viața lui, după cazul de dopaj Tenis
Marcu Czentye
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Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) a menționat lecția prețioasă învățată din cazul de dopaj.

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Jannik SinnerTenis ATPTurneul de la Wimbledoncaz de dopajFAMILIE
Din articol

Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) se numără printre „ocrotiții sistemului” în tenis, cel puțin aceasta este impresia lăsată în mințile multor oameni pasionați de tenis, după ce au notat diferențele între manierele în care au fost gestionate cazurile de dopaj ale româncei Simona Halep, respectiv ale polonezei Iga Swiatek și tenismenului italian.

Din postura de campion al turneului de la Wimbledon, dar și număr unu mondial, Sinner a oferit un interviu publicației The Telegraph în care s-a destăinuit și a arătat lumii ce lecție a primit în urma situației care l-a lăsat în afara circuitului timp de trei luni.

Concluzia lui Jannik Sinner, după cazul de dopaj gestionat favorabil

Suspendarea a fost sincronizată favorabil pentru Jannik Sinner, elevul lui Darren Cahill putând să participe la US Open 2024 - turneu câștigat - și ratând, mai târziu, doar competiții de calibru ATP Masters 1000, în primăvara anului trecut.

Percepția de favoritism a fost confirmată de sârbul Novak Djokovic, din interior, care a pronunțat acest cuvânt într-o conferință de presă.

„Nu aduce o imagine bună tenisului. Majoritatea jucătorilor simt că nu e corect, că există favoritism. Pare că poți să influențezi rezultatul investigației, dacă ești jucător de top, dacă ai acces la avocați de vârf și alte lucruri,” se pronunța Novak Djokovic, referitor la cazul de dopaj al lui Jannik Sinner.

Jannik Sinner

  • Jannik sinner eliminat rg 2026 1
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Lecția învățată de Jannik Sinner după cazul de dopaj cu clostebol

„Mi-am dat seama că există viață și în afara terenului. Am petrecut mult timp alături de familie și de tatăl meu. Ulterior, am muncit din greu pentru a reveni la nivelul la care eram, dar am descoperit și alte lucruri,” a dezvăluit Jannik Sinner.

Întrebat dacă acest caz de dopaj l-a făcut un tenismen mai bun, Jannik Sinner a replicat: „Da și nu. A fost un moment bun, să fac un pas în spate, pentru o perioadă. M-a făcut să înțeleg că antrenamentele sunt importante, dar și să petrec timp cu familia, pentru că lucrurile se pot schimba rapid,” a adăugat Jannik Sinner, care transmite că perioada de inactivitate i-a reamintit importanța relațiilor strânse cu persoanele apropiate.

Sinner, record istoric în tenis, în 2026

Jannik Sinner a câștigat peste $64 de milioane din tenis, sumă totală care nu cuprinde valoarea obținută din contracte publicitare.

În 2026, Sinner a reușit un record absolut al tenisului masculin, impunându-se, consecutiv, în cinci turnee de calibru ATP Masters 1000. Italianul antrenat de australianul Darren Cahill s-a impus la Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid și Roma.

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