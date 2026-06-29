Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) se numără printre „ocrotiții sistemului” în tenis, cel puțin aceasta este impresia lăsată în mințile multor oameni pasionați de tenis, după ce au notat diferențele între manierele în care au fost gestionate cazurile de dopaj ale româncei Simona Halep, respectiv ale polonezei Iga Swiatek și tenismenului italian.

Din postura de campion al turneului de la Wimbledon, dar și număr unu mondial, Sinner a oferit un interviu publicației The Telegraph în care s-a destăinuit și a arătat lumii ce lecție a primit în urma situației care l-a lăsat în afara circuitului timp de trei luni.

Concluzia lui Jannik Sinner, după cazul de dopaj gestionat favorabil

Suspendarea a fost sincronizată favorabil pentru Jannik Sinner, elevul lui Darren Cahill putând să participe la US Open 2024 - turneu câștigat - și ratând, mai târziu, doar competiții de calibru ATP Masters 1000, în primăvara anului trecut.

Percepția de favoritism a fost confirmată de sârbul Novak Djokovic, din interior, care a pronunțat acest cuvânt într-o conferință de presă.

„Nu aduce o imagine bună tenisului. Majoritatea jucătorilor simt că nu e corect, că există favoritism. Pare că poți să influențezi rezultatul investigației, dacă ești jucător de top, dacă ai acces la avocați de vârf și alte lucruri,” se pronunța Novak Djokovic, referitor la cazul de dopaj al lui Jannik Sinner.