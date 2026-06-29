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Tehnicianul croat Ivan Juric a semnat luni un contract pe doi ani cu gruparea italiană Monza, recent promovată în Serie A.

Monza a revenit în Serie A după ce a câştigat play-off-ul de promovare, dar conducerea clubului nu l-a păstrat pe autorul promovării, Paolo Bianco.

Ivan Juric a semnat cu Monza

Ivan Juric (50 de ani) a fost alegerea clubului pentru postul de antrenor principal.

El va conduce oficial echipa începând cu ziua de 1 iulie, iar contractul se întinde pe o perioadă de doi ani, expirând în 2028.

Până acum, Juric a avut două experienţe dezamăgitoare în Serie A, scrie news.ro. Croatul a rezistat mai puţin de două luni, între septembrie şi noiembrie 2024, la conducerea echipei AS Roma, în timp ce la Atalanta Bergamo, unde i-a succedat mentorului său, Gian Piero Gasperini, în vara anului 2025, a fost demis în noiembrie acelaşi an.