Chivu i-a găsit înlocuitor lui Denzel Dumfries: ofertă de 25.000.000 de euro

Denzel Dumfries a părăsit fotbalul italian pentru Spania. Fundașul a trecut testele medicale și va fi noul jucător al lui Real Madrid, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Astfel, Inter Milano a intrat în cursa pentru Anan Khalaili, winger israelian în vârstă de 21, dorit și de rivalii de la Napoli, informează Corriere dello Sport.

Anan Khalaili, dorit de Inter Milano

Fotbalistul născut la Haifa evoluează la Union Saint Gilloise, trupa care l-a transferat pe românul Darius Olaru în urmă cu puțin timp. (DETALII AICI)