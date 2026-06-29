Chivu i-a găsit înlocuitor lui Denzel Dumfries: ofertă de 25.000.000 de euro

Denzel Dumfries a părăsit fotbalul italian pentru Spania. Fundașul a trecut testele medicale și va fi noul jucător al lui Real Madrid, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.
Astfel, Inter Milano a intrat în cursa pentru Anan Khalaili, winger israelian în vârstă de 21, dorit și de rivalii de la Napoli, informează Corriere dello Sport.
Anan Khalaili, dorit de Inter Milano
Fotbalistul născut la Haifa evoluează la Union Saint Gilloise, trupa care l-a transferat pe românul Darius Olaru în urmă cu puțin timp. (DETALII AICI)
În stagiunea recent încheiată, formația a terminat pe locul #2 în prima ligă din Beglia, cu 53 de puncte adunate după 40 de etape. Echipa din Bruxelles a bifat 25 de victorii, 11 remize și patru înfrângeri.
Venit în 2024 de la Maccabi Haifa, Khalaili s-a impus ca titular și a adunat 52 de meciuri în sezonul trecut, a marcat șase goluri și a livrat șase pase decisive.
Potrivit sursei citate, prețul fixat de belgieni ar fi de 25 de milioane de euro, cu două mai multe decât cota sa de piață estimată de specialiștii de la Transfermarkt.
Inter a încheiat sezonul 2025/26 cu 87 de puncte în Serie A și doar cinci înfrângeri, cucerind titlul de campioană.
Echipa pregătită de Cristi Chivu și-a trecut în palmares și Cupa Italiei, după victoria cu 2-0 în fața lui Lazio din finală.