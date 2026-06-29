Lovitură de imagine pentru fanii natației! Unul dintre marii rivali ai lui David Popovici vine în România. Campionul olimpic a făcut anunțul

Lovitură de imagine pentru fanii natației! Unul dintre marii rivali ai lui David Popovici vine în România. Campionul olimpic a făcut anunțul Natație
SPORT.RO
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David Popovici a revenit în Romania după ce a cucerit două medalii de aur la Trofeul Settecolli, de la Foro Italico, Roma.

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david popovicinatatiePan Zhanle
Din articol
  • Articol scris de Matei Barbu

Românul a câștigat medalia de aur la proba de 200 de metri liber, dar și la 100 de metri. A terminat pe locul 2 în finala de 50 de metri liber.

David Popovici a transmis că Pan Zhanle vine în România, pentru un cantonament comun

Când a venit în Romania, Popovici a declarat că Pan Zhanle, unul dintre cei mai mari rivalii ai săi, a sosit în Romania pentru un cantonament de pregătire comun.

"Am bucuria de a-i ura bun venit în România prietenului meu Pan Zhanle și echipei sale, pentru un cantonament comun de pregătire.

Sunt convins că această colaborare va fi un schimb valoros de experiență pentru noi toți, atât pe plan sportiv, cât și cultural. Eu încă exersez cum să spun corect "Bun venit!" în mandarină: 欢迎 (huan-iing)

Pentru a ne putea concentra pe deplin asupra pregătirii, vă rugăm, cu respect, pe voi – jurnaliști și fani – să ne susțineți prin respectarea caracterului strict profesional al programului pe toată durata cantonamentului.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne bazăm pe susținerea voastră!", a transmis David Popovici pe Facebook.

Afirmațiile lui David Popovici dupa ce a câștigat medalia de aur la proba de 200 metri liber

"Mă simt ca acasă, e o atmosferă care îmi permite să fiu eu cu adevărat, să fiu relaxat, chiar dacă sunt în febra competiției. Fiind și foarte aproape de casă, o oră și jumătate cu avionul, a venit și o bună parte din familie. Părinți, unchi, verișori, iubita.

Știu că mamaie sigur urmărește toate interviurile și vreau să îi spun că o iubesc, îi mulțumesc și îi dedic ei medalia asta. Sper să ajungă la ea informația asta până să îi zic personal.

E un sentiment extraordinar să ai atât de mulți oameni care să îmi scandeze, să țipe, să încerce să vorbească în română. Am văzut mulți români în tribune, sunt impresionat, nu sunt atât de multe țări în care să fie atâția iubitori de înot, să vină la competiție.

Mă bucur că tribunele sunt pline de oameni frumoși, care sunt gata să trăiască competiția alături de noi. Mă las adoptat de Roma, nu mă opun. S-a schimbat extrem de mult în înot, în același timp nu s-a schimbat nimic", a declarat David Popovici.

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