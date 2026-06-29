Lovitură de imagine pentru fanii natației! Unul dintre marii rivali ai lui David Popovici vine în România. Campionul olimpic a făcut anunțul

Articol scris de Matei Barbu

Românul a câștigat medalia de aur la proba de 200 de metri liber, dar și la 100 de metri. A terminat pe locul 2 în finala de 50 de metri liber.

David Popovici a transmis că Pan Zhanle vine în România, pentru un cantonament comun

Când a venit în Romania, Popovici a declarat că Pan Zhanle, unul dintre cei mai mari rivalii ai săi, a sosit în Romania pentru un cantonament de pregătire comun.

"Am bucuria de a-i ura bun venit în România prietenului meu Pan Zhanle și echipei sale, pentru un cantonament comun de pregătire.

Sunt convins că această colaborare va fi un schimb valoros de experiență pentru noi toți, atât pe plan sportiv, cât și cultural. Eu încă exersez cum să spun corect "Bun venit!" în mandarină: 欢迎 (huan-iing)

Pentru a ne putea concentra pe deplin asupra pregătirii, vă rugăm, cu respect, pe voi – jurnaliști și fani – să ne susțineți prin respectarea caracterului strict profesional al programului pe toată durata cantonamentului.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne bazăm pe susținerea voastră!", a transmis David Popovici pe Facebook.