"O ofertă jignitoare!" Ce sumă a putut să propună Chelsea pentru starul revelației din Premier League

Xhaka, fost jucător la Basel, Monchengladbach, Arsenal și Leverkusen, a semnat vara trecută cu Sunderland și a primit imediat banderola de căpitan. Nou-promovata din Premier League a fost una dintre revelațiile sezonului, reușind să termine pe locul 7 și să obțină calificarea în Europa League.

Chelsea a oferit 8 milioane de lire pentru transferul lui Granit Xhaka

Granit Xhaka mai are doi ani de contract cu Sunderland, însă în ultimele zile a primit o ofertă neașteptată de la Chelsea. Xabi Alonso, noul antrenor de pe "Stamford Bridge", a lucrat cu elvețianul la Bayer Leverkusen și ar insista pentru mutare.

Chelsea ar fi trimis deja o ofertă de 8 milioane de lire sterline, însă Sunderland a respins-o imediat, transmițând că suma propusă este "jignitoare", notează Daily Mail.

Suma redusă oferită de Chelsea poate fi justificată de vârsta înaintată a lui Xhaka. Mijlocașul va împlini 34 de ani în luna septembrie, însă ar fi foarte tentat să evolueze din nou sub comanda lui Xabi Alonso. Rămâne de văzut acum dacă londonezii vor îmbunătăți oferta.