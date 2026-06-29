"O ofertă jignitoare!" Ce sumă a putut să propună Chelsea pentru starul revelației din Premier League

&quot;O ofertă jignitoare!&quot; Ce sumă a putut să propună Chelsea pentru starul revelației din Premier League Premier League
SPORT.RO
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Granit Xhaka, căpitanul lui Sunderland și al naționalei Elveției, ar putea fi protagonistul unui transfer neașteptat la aproape 34 de ani.

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Granit XhakaSunderlandChelseaXabi Alonso
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Xhaka, fost jucător la Basel, Monchengladbach, Arsenal și Leverkusen, a semnat vara trecută cu Sunderland și a primit imediat banderola de căpitan. Nou-promovata din Premier League a fost una dintre revelațiile sezonului, reușind să termine pe locul 7 și să obțină calificarea în Europa League.

Chelsea a oferit 8 milioane de lire pentru transferul lui Granit Xhaka

Granit Xhaka mai are doi ani de contract cu Sunderland, însă în ultimele zile a primit o ofertă neașteptată de la Chelsea. Xabi Alonso, noul antrenor de pe "Stamford Bridge", a lucrat cu elvețianul la Bayer Leverkusen și ar insista pentru mutare.

Chelsea ar fi trimis deja o ofertă de 8 milioane de lire sterline, însă Sunderland a respins-o imediat, transmițând că suma propusă este "jignitoare", notează Daily Mail.

Suma redusă oferită de Chelsea poate fi justificată de vârsta înaintată a lui Xhaka. Mijlocașul va împlini 34 de ani în luna septembrie, însă ar fi foarte tentat să evolueze din nou sub comanda lui Xabi Alonso. Rămâne de văzut acum dacă londonezii vor îmbunătăți oferta.

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Granit Xhaka și Xabi Alonso, la Bayer / Foto IMAGO
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Xhaka, campion în Bundesliga sub comanda lui Xabi Alonso

Xhaka și-a petrecut o bună parte a carierei la o altă formație din Londra, Arsenal. Cumpărat în 2016 de la Monchengladbach, cu 45 de milioane de euro, elvețianul a strâns 297 de meciuri în tricoul "tunarilor" pe parcursul a șapte sezoane.

Plecat de la Arsenal, Xhaka a semnat cu Bayer Leverkusen în 2023 și a participat la performanța istorică a echipei lui Xabi Alonso, care a cucerit titlul în Bundesliga, Cupa și Supercupa Germaniei.

Până la un eventual transfer, Granit Xhaka participă cu Elveția la Cupa Mondială, iar acum se pregătește de duelul cu Algeria din 16-imile competiției.

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