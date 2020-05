"Oameni de nimic! Sper sa scapam de ei!" Atac dur la adresa oficialilor de la CFR Cluj dupa demiterea lui Minteuan! Ce s-a intamplat si ce spune un fost capitan al campioanei Romaniei

Un fost capitan de la CFR Cluj a lansat un atac dur la adresa oficialilor campioanei Romaniei.

Secundul lui Dan Petrescu, Alin Minteuan, a plecat de la CFR Cluj in plina pandemie. Fostul capitan al campioanei Romaniei, Gabi Muresan, a lansat un atac dur la adresa oficialilor echipei din Gruia dupa plecarea acestuia.

"Bravo, Alin! Oameni de nimic. Sper sa se schimbe ceva la CFR si sa scapam de ei! Si stai linistit ca oricum nu te meritau! Ce n-as da sa fiu putin printre smecherii aia", a postat Gabi Muresan pe retelele de socializare.

Alin Minteuan (43 de ani) a jucat pentru CFR Cluj in perioada 1993-1997 si 2005-2008. In 2009 a fost numit de Dusan Uhirn jr. in functia de antrenor secund si a ocupat acest post si in mandatele lui Conceicao, Mandorlini si Sorin Cartu. In 2010, dupa ce Cartu a fost demis, Minteuan a fost instalat in functia de antrenor principal al clujenilor,pana in 2011 cand a venit Jorge Costa. In 2019, dupa ce Antonio Conceicao a fost demis, Minteuan a devenit din nou antrenor principal pana la venirea lui Dan Petrescu.