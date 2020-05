"Nu se poate!" Prieten, dar nu prea! Ce a putut sa faca Florinel Coman cand a aflat ca Balgradean a semnat cu CFR Cluj! Ruptura fara margini intre cei doi

Florinel Coman a recurs la un gest extrem in momentul in care a aflat ca Balgradean a semnat cu CFR Cluj.

Florinel Coman si Cristi Balgradean, nu isi mai vorbesc din momentul in care Balgradean a ales sa semneze cu CFR Cluj. Cei doi erau foarte buni prieteni, au mers si in vacante impreuna, dar de cand Balgradean a semnat cu campioana Romaniei, intre cei doi s-a produs o ruptura.

Potrivit Fanatik, Coman i-a blocat numarul de telefon lui Balgradean din cauza faptului ca acesta nu i-a spus ca ar fi semnat cu CFR si a aflat abia dupa ce stiau toti ceilalti colegi.

In momentul in care a aflat si Gigi Becali ca Balgradean a semnat in secret cu CFR Cluj, i-a interzis sa mai calce la baza de antrenament de la Berceni. In timpul unui antrenament, la care portarul nu a mai aparut, Florinel Coman i-a intrebat pe colegii sai ce se intamplat iar acestia i-au povestit toata situatia. Coman s-a aratat surprins si nu i-a venit sa creada ceea ce aude de la colegii sai.

"Cum sa faca asa ceva si mie sa nu-mi spuna nimic? Cum sa semneze cu CFR Cluj? Cum a putut sa tina in secret o asemenea chestie? Nu se poate! E incredibil! Prietenul meu...", ar fi spus Coman.