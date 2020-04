FIFA schimba regulile fotbalului de la 1 iunie. Ce decizie se va lua in situatia golului care a eliminat CFR Cluj din Europa League

O noua regula spune ca, intr-o situatie speciala, un jucator va putea lua al doilea cartonas galben si nu va fi eliminat.

Adunarea Generala Anuala numarul 134 a International Football Association Board (IFAB) a avut loc de curand la Belfast (Irlanda de Nord), iar in urma acesteia au fost operate mai multe imbunatatiri de regulament. Toate modificarile sunt obligatorii in competitii si meciuri incepand cu 1 iunie 2020, desi competitiile incepute inainte de aceasta data le pot implementa mai devreme sau pot amana implementarea pana cel tarziu la data inceperii urmatoarei editii. IFAB a fost fondata in 1886, isi are sediul la Zurtich (Elvetia), este o comisie in care FIFA are 50% din voturi (4 voturi), restul membrilor fiind reprezentanti ai Football Association (Anglia), Scottish Football Association (Scotia), Football Association of Wales (Tara Galilor) si Irish Football Association (Irlanda de Nord), ca un omagiu adus originilor britanice ale fotbalului.

PRINCIPALELE MODIFICARI:

JUCAREA MINGII CU MANA (HENT)

- Jucarea accidentala a mingii cu mana de catre un jucator aflat in atac se penalizeaza numai daca duce „imediat” la inscrierea unui gol sau la o ocazie evidenta de a inscrie un gol pentru jucatorul respectiv si/sau echipa sa (respectiv, daca, dupa ce a fost jucata cu mana, mingea parcurge o distanta foarte scurta si/sau urmeaza doar cateva pase). Aceasta decizie lamureste o situatie identica cu cea in care s-a gasit CFR Cluj, in returul de la Sevilla, in "16"-imile de finala ale Europa League, cand Paun a marcat golul calificarii in minutele de prelungire, in urma pasei lui Traore, care facuse hent in momentul in care a preluat mingea. Pana acum aceasta situatie era lasata la latitudinea arbitrului.

- In scopul stabilirii abaterii de joc cu mana, „bratul” se termina la limita inferioara a axilei (zona de sub umar si subsoara).

LOVITURA DE PEDEAPSA SI LOVITURILE DE LA PUNCTUL DE PEDEAPSA (LDPP)

- Daca portarul comite o abatere, dar executantul rateaza sau mingea este respinsa de stalpii portii / bara transversala, lovitura nu se repeta decat daca abaterea comisa de portar a avut un impact clar asupra executantului loviturii.

- Daca portarul este sanctionat si lovitura de pedeapsa se repeta, portarul este avertizat oficial pentru prima abatere (din joc sau de la LDPP) si va primi cartonas galben la orice abatere ulterioara.

- Pentru toti jucatorii, cartonasele galbene nu se iau in considerare la LDPP. Daca un jucator primeste cartonas galben atat in meci cat si la loviturile de pedeapsa, acest fapt se va inregistra ca doua cartonase galbene, nu ca eliminare.

- Daca atat portarul cat si executantul loviturii comit cate o abatere exact in acelasi moment, va fi penalizat executantul.

ARBITRII ASISTENTI PENTRU ANALIZA VIDEO (VAR)

- Este necesar un singur semnal TV pentru „analiza exclusiv pe baza datelor VAR”.

- Daca un incident supus analizei este subiectiv, este de dorit ca arbitrul sa realizeze o analiza la marginea terenului, respectiv, sa vizioneze reluarea in zona de analiza video pentru arbitru.

ALTE CLARIFICARI IMPORTANTE:

- Stalpii portii si bara transversala pot combina cele patru forme de baza (cerc, oval, patrat, dreptunghi).

- Jocul deliberat cu mana al unui aparator este „joc intentionat” din punctul de vedere al ofsaidului.

- Daca portarul este sanctionat pentru jucarea „neregulamentara” a doua oara a mingii la reluarea jocului (adica, inainte ca mingea sa fi atins un alt jucator), se aplica sanctiunea disciplinara corespunzatoare, chiar daca a doua atingere a fost cu mana/bratul.

- Daca arbitrul permite o lovitura libera „rapida” sau lasa avantaj pentru o abatere prin care „a intervenit intr-un atac promitator sau a oprit un astfel de atac”, nu se acorda cartonas galben.

- Daca un jucator nu respecta distanta prevazuta de 4 metri la o minge de arbitru, acesta va fi sanctionat cu cartonas galben.

- Daca portarul trimite mingea usor in sus la o lovitura de poarta sau o lovitura libera si aceasta este trimisa inapoi cu capul sau pieptul de un coechipier pentru a fi prinsa de portar, lovitura se va repeta, dar nu se va aplica nicio sanctiune decat daca acest lucru se petrece in mod repetat.

- Membrii au convenit ca filosofia fundamentala a ofsaidului are la baza dorinta de a incuraja atacul si inscrierea de goluri. Ca atare, s-a convenit ca „Legea 11 - Ofsaidul” trebuie analizata si revizuita pentru a propune eventuale modificari care sa reflecte aceasta filosofie.

- S-a discutat problema importanta si complexa a comotiilor, in contextul faptului ca IFAB este responsabila exclusiv pentru ceea ce se intampla pe teren. Membrii au primit reactii din partea Grupului de Experti in Comotii si s-a convenit sa se continue deliberarile si sa se elaboreze protocoale in saptamanile care urmeaza pentru a se testa modalitati de gestionare a leziunilor efective sau potentiale la nivelul capului in timpul meciurilor.

- S-a stabilit ca in anul urmator se va pune accentul pe analizarea modalitatilor prin care Legile jocului ar putea contribui la reducerea fenomenului de hartuire pe teren.