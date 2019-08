Dan Petrescu, ATAC DUR la adresa lui Gica Hagi la conferinta de la Glasgow! Antrenorul de la Cluj a rabufnit: "Cei care vorbesc mananca ce mananca!"

Gica Hagi a criticat CFR-ul si pe Dan Petrescu.

Gica Hagi l-a ironizat pe Dan Petrescu dupa meciul Viitorului cu Botosani si a criticat declaratiile pe care le face antrenorul clujenilor.

Dupa victoria de la Glasgow, Dan Petrescu i-a raspuns lui Gica Hagi. Daca la interviul dat imediat dupa meci a parut calm si iertator, la conferinta de presa antrenorul clujenilor a rabufnit.

"Aceasta victorie arata ca CFR Cluj este o campioana meritorie a Romaniei. Toti cei care vorbesc despre CFR sa seduca sa taca din gura si sa vada ca adevarata campioana a Romaniei, pe teren, este CFR Cluj, care a eliminat trei echipe mari in drumul ei spre Champions League. Toti cei care vorbesc mananca ce mananca. Sa o lase pe CFR in pace si sa isi vada de echipele lor. Sa isi vada de echipele lor!", a spus Dan Petrescu la conferinta de presa de dupa meciul cu Celtic.

Hagi: "I-au murit laudatorii?"

Dan Petrescu l-a deranjat pe Gica Hagi cu declaratiile din ultima vreme.

Gica Hagi s-a suparat pe Dan Petrescu si l-a atacat pe antrenorul clujenilor la conferinta de dupa meciul cu Botosani din campionat.

"Daca as zice pe cine sunt suparat, va dati seama ce iese? Si la meciul acesta, si la meciul trecut, cand trebuia sa avem gol si sa avem maximum de puncte, dar nu avem maximum de puncte... Dar asta e. Vorbesc eu si poate am gresit. Daca am gresit, imi cer scuze daca am deranjat pe cineva. Cred ca pe Dan, il deranjez pe Dan. Vreau sa-l las pe Dan sa-si vada de... e campioana 100%. Nu vreau sa deranjez, ca nu i-am dominat niciodata, n-am jucat niciodata bine. I-a dominat Targoviste si a jucat Targoviste foarte bine cu ei si a fost echipa cea mai buna din campionat. El cu cine joaca, cei mai buni. Dar a uitat de noi astia cu care a jucat. A uitat de noi si de altii care au mai jucat fotbal cu ei si ii stiu. A jucat Astana bine. A jucat Astana? V-ati uitat la meciuri? Saracii... Bani multi, cheltuiti de pomana. Conteaza bugetul? Conteaza ce joci, nu conteaza bugetul. Sa nu se supere acum prietenul meu Dan. Si daca se supara, ii trece, ca noi putem sa ne mai zicem cate una, dar cred eu ca nu avem orgolii. Si la el sa fie putin mai mult respect vis-a-vis de echipele care se bat cu ei acolo sus. Mai mult respect, ca nu e frumos sa ne atace asa usor, subtil, pe noi care am luptat acolo, sa ne discrediteze asa usor, cu o declaratie usoara ca Targoviste e singura echipa care l-a pus in dificultate de cand e el, de doi ani, la CFR. (rade) Da, dar ai castigat 4-1, cum ai castigat? Intrebare! Cu gol din offside.

Sa nu se supere. Si daca se supara, ii trece. Daca nu-i trece, ne vedem cand jucam si vedem care pe care. Atunci o sa schimb toata echipa si-l bat. Ca si aia pe care a zis-o, ca el e singurul care schimb echipa toata. Mai Dane, dar tu ai fost prin China si ai uitat ca noi am schimbat echipa si in Cupa si in play-off. Nu poti sa arunci asa lucruri care nu-s normale. Noi am jucat in play-off si te-am batut in Cupa si Supercupa cu 7 jucatori schimbati. Nu poti sa spui ca tu esti singurul care schimba echipa. Nu esti, mai sunt si altii. Sau ti-au murit laudatorii?", a rabufnit Gica Hagi la conferinta de dupa meciul cu Botosani.