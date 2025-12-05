OFICIAL Anunțul momentului în Superligă: a semnat!

Anunțul momentului în Superligă: a semnat!
FC Universitatea Cluj a anunţat, vineri, prelungirea contractului “decarului” Dan Nistor (37 de ani), unul dintre jucătorii de bază ai “Şepcilor roşii” în stagiunile recente. Contractul fotbalistului era scadent la finalul acestui sezon.

Dan NistorU Cluj
Sosit la ”U” în luna februarie 2023, Nistor s-a integrat aproape instant şi a fost o piesă importantă în angrenajul echipei care nu doar că a reuşit să se salveze de la retrogradare, ci şi să ajungă în finala Cupei României, pierdută la lovituri de departajare, în faţa celor de la Sepsi OSK. În a doua parte a stagiunii 2022-2023, mijlocaşul adus de la Craiova a evoluat în 15 partide, a marcat de patru ori şi a oferit o pasă decisivă.

Dan Nistor a semnat prelungirea contractului cu U Cluj!

Al doilea sezon în tabăra „Şepcilor roşii” şi primul petrecut integral în alb şi negru a fost şi cel mai bun de până acum pentru Dan Nistor, care a fost titular în 44 de meciuri în toate competiţiile şi a avut cifre remarcabile, 16 goluri şi 12 pase decisive, fiind principala „armă” ofensivă a echipei din stagiunea 2023-2024.

Nistor nu a slăbit ritmul nici în următorul sezon petrecut la Universitatea, în care a bifat 39 de partide în Superligă, contribuind decisiv, cu 11 goluri şi şase assist-uri, la calificarea Universităţii în play-off şi la revenirea echipei simbol a Transilvaniei în cupele europene după 53 de ani.

Longevitatea mijlocaşului a atins noi dimensiuni în acest sezon, când Dan Nistor a urcat până pe locul al doilea în topul jucătorilor cu cele mai multe meciuri în prima ligă. Cu 496 de prezenţe pe principala scenă a fotbalului românesc, Nistor a depăşit nume mari precum Ladislau Boloni, Florea Ispir sau Costică Ştefănescu şi este, în acest moment, la doar 19 partide în spatele liderului Ionel Dănciulescu.

Cu 17 meciuri adunate în această prima parte a sezonului, Dan Nistor a ajuns la un total de 115 în tricoul „studenţilor”, în care a contribuit cu 34 de goluri şi 24 de pase decisive, scrie News.ro.

