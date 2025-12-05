Sosit la ”U” în luna februarie 2023, Nistor s-a integrat aproape instant şi a fost o piesă importantă în angrenajul echipei care nu doar că a reuşit să se salveze de la retrogradare, ci şi să ajungă în finala Cupei României, pierdută la lovituri de departajare, în faţa celor de la Sepsi OSK. În a doua parte a stagiunii 2022-2023, mijlocaşul adus de la Craiova a evoluat în 15 partide, a marcat de patru ori şi a oferit o pasă decisivă.



Dan Nistor a semnat prelungirea contractului cu U Cluj!



Al doilea sezon în tabăra „Şepcilor roşii” şi primul petrecut integral în alb şi negru a fost şi cel mai bun de până acum pentru Dan Nistor, care a fost titular în 44 de meciuri în toate competiţiile şi a avut cifre remarcabile, 16 goluri şi 12 pase decisive, fiind principala „armă” ofensivă a echipei din stagiunea 2023-2024.



Nistor nu a slăbit ritmul nici în următorul sezon petrecut la Universitatea, în care a bifat 39 de partide în Superligă, contribuind decisiv, cu 11 goluri şi şase assist-uri, la calificarea Universităţii în play-off şi la revenirea echipei simbol a Transilvaniei în cupele europene după 53 de ani.

