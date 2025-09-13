În meciul de pe Cluj Arena, Dan Nistor, experimentatul mijlocaș al ”Șepcilor Roșii” a atins o bornă importantă și este aproape să doboare un record istoric în campionatul României.

Nistor a ajuns la 490 de meciuri în prima ligă a României și l-a egalat pe Costică Ștefănescu, ocupantul locului doi în clasamentul all-time al prezențelor în primul eșalon.

Mijlocașul de 37 de ani al lui U Cluj mai are nevoie de 25 de meciuri pentru a scrie o pagină de istorie în fotbalul românesc. În momentul de față, Nistor este depășit la acest capitol doar de Ionel Dănciulescu, fostul atacant al lui Dinamo, care are 515 meciuri la nivelul primei ligi.

Dacă Nistor nu va suferi o accidentare care să îl scoată din joc o perioadă mai lungă, este greu de crezut că Ioan Ovidiu Sabău nu îl va mai include în planurile sale, așa că recordul lui Dănciulescu ar putea fi doborât chiar în această stagiune, având în vedere că s-au scurs doar nouă etape din acest sezon.

Contractul lui Nistor la U Cluj va expira în această vară, însă mijlocașul și-ar putea prelungi din nou contractul cu gruparea ardeleană.

