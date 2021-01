"Daca intram in Champions League, Morutan costa 40 de milioane!" Ce oferta a primit de la arabi si ce raspuns a dat

Becali mai astepata pana sa-l vanda pe Morutan.

Propunerea in valoare de 10 milioane de euro din Emirate nu l-a convins. Becali crede ca Morutan poate ajunge la o valoare de 40 de milioane de euro, in cazul calificarii in grupele Champions League. Ar fi de acord sa se desparta acum de fotbalist doar in cazul in care ar primi o oferta de minimum 15 milioane pentru el.

"Nu mai e nicio oferta. Nu mai vand nimic, gata. Caterinca, mistouri... Cel mai bine e sa aflati voi direct cand se face. Castig ceva cand ma laud cu oferta? Nu! Cum sa-l dai, domne? Pai, cum, 10 milioane pe Morutan? Daca nu-l dau... cum sa nu-l dai? Nu mai stiu cum sa fac! 10 milioane am oferta, da! Pe Morutan l-am evaluat la 4 milioane, ca am dat 400 000 pe 10%. Deci eu l-am evaluat la 4 milioane. 400 000 am dat pentru procentul pe care-l mai avea Botosaniul. Fiecare isi vinde marfa. La cumparat si la vandut eu nu ascult pe nimeni, fac ce zice Hristos.

Pana acum, m-a indrumat bine. I-am dus pe jucatori la talcioc? I-am adus sa faca performanta! Nu-i vand la taraba. Eu le dau salarii mari! Cred ca Morutan, daca jucam in Champions League, trebuia sa faca 40 de milioane. Eu vreau numai 15. Pe Man, la fel. Pe Coman, la fel! Ma refer si la capacitatea de crestere a lui Morutan. Poate nu fac bine, dar daca eu asa vreau sa fac... Am demonstrat de vreo 15 ani ca a fost bine cum am facut", a spus Becali la Digisport.

Morutan l-a costat pe Becali 1,1 milioane de euro. Pe langa cei 700 000 de euro platiti initial Botosaniului, Becali a mai achitat inca 400 000 pentru a rascumpara procentul de 10% lasat moldovenilor in momentul tranzactiei.