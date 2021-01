BREAKING NEWS: FCSB IN CARANTINA si campionatul se BLOCHEAZA?! Anunt de ultima ora al LPF

Stelistii risca sa stea cel putin 10 zile in izolare la revenirea din Antalya.

Gazeta Sporturilor a solicitat un punct de vedere din partea Guvernului si a Ministerului Sanatatii, cele doua institutii care ar fi putut da o derogare in favoarea FCSB. Niciuna dintre institutii nu recunoaste o astfel de intelegere cu clubul condus de Becali. Jucatorii vor afla abia pe aeroport ce termen li se aplica la revenirea in tara! Turcia se afla pe lista galbena, deci considerata cu risc epidemiologic ridicat.

Justin Stefan, secretarul general al LPF, spune ca oamenii Ligii au luat legatura cu sefii de la FCSB, care au asigurat ca nu exista probleme in privinta riscurilor la care se expune prima liga.

"Liga nu are nicio atributie in zona acordarii unor derogari. I-am rugat pe cei de la 'Competitii' sa discute cu FCSB. FCSB spune ca si-a luat toate masurile pentru a obtine o derogare. Sunt convins ca si-au luat toate masurile pentru a nu produce dificultati in privinta competitiei si a calendarului. Guvernul a spus ca nu s-a dat nicio derogare, nu ca nu va fi una. O decizie se va da la aeroport. Vedem mai departe ce se intampla. Noi am primit toate asigurarile ca FCSB are argumentele legale de partea ei. E clar ca, din perspectiva organizatorului de competitii, vom avea o problema cu calendarul.

Sper sa nu ajungem acolo. Sunt sigur ca cei de la FCSB sunt profesionisti. Exista posibilitatea de amanare, dar vom intra peste meciurile din cupele europene, ceea ce nu-si doreste niciunul dintre partenerii media. E voie sa joci, dar trebuie sa termini cu 30 de minute inainte de partidele europene. E vorba de impact comercial, audienta si asa mai departe", a spus Justin Stefan la Digisport.