BREAKING NEWS | FCSB ar putea fi OBLIGATA sa stea 14 zile in carantina! Reactia LPF dupa anuntul autoritatilor sanitare

FCSB se afla in Antalya, unde jucatorii lui Gigi Becali se pregatesc pentru returul sezonului 2020/21.

UPDATE 14:00: Oficialii LPF au reactionat dupa aparitia informatiilor potrivit carora FCSB ar putea fi obligata sa stea in carantina pentru 14 zile dupa revenirea din Turcia.

"Nu am fost informati asupra acestor aspecte privind derogarile. Noi nu avem nicio competenta in ceea ce priveste aspecte care tin de sanatatea publica. Presupun ca cei de la FCSB au avut toate actele pregatite cand au luat aceasta decizie.

Nu credeam ca vor risca sa faca vreo greseala, mai ales intr-un sezon in care vad ca au inceput sa mearga din ce in ce mai bine. Informatii suplimentare asupra acestei spete nu avem.

Noi ne-am reluat activitatea pe 7 ianuarie. Eu am fost si zilele trecute la munca, dar astazi au venit si colegii mei de la departamentul de competitii si o sa vedem exact despre ce este vorba. Cu siguranta se va analiza situatia.

Putem afirma public ca Liga Profesionista de Fotbal nu poate da o astfel de derogare pentru ca nu are atributii in acest sens", a declarat Justin Stefan, potrivit Fanatik.

Oficialii ros-albastrilor au anuntat, inainte de plecarea in cantonament, ca au primit o derogare pentru a evita carantina la revenirea din Turcia. Tara se afla pe lista galbena, ceea ce inseamna ca la intoarcerea in Romania izolarea timp de doua saptamani este obligatorie.

Miercuri, au aparut in presa acuzatii potrivit carora FCSB ca ar fi plecat in Antalya fara a avea aprobarea autoritatilor, managerul echipei reactionand imediat si afirmand ca plecarea s-a facut cu respectarea legii.

"Informez suporterii nostri, precum si restul persoanelor interesate, ca deplasarea a fost efectuata in urma APROBARILOR primite din partea autoritatilor, cu un zbor CHARTER, avand la dispozitie AICI conditii la cele mai inalte standarde (inclusiv in ceea ce priveste izolarea)", a scris Mihai Stoica.

Ulterior acestor acuzatii primite de FCSB, oficialii Ministerului Sanatatii le-au cerut celor de la DSP Bucuresti sa transmita un raport referitor la derogarea acordata echipei lui Becali, insa DSP a raspuns ca nu a oferit nicio astfel de derogare care sa le permita sportivilor sa evite carantinarea la intoarcerea din Turcia.

Potrivit Fanatik, oficialii din Ministerul Sanatatii sustin ca fotbalistii si membrii staff-ului celor de la FCSB sunt obligati, in conditiile in care nu au primit nimic de la DSP Bucuresti, sa respecte perioada de izolare obligatorie.

Ros-albastrii vor reveni in Romania pe 13 ianuarie, cu doua zile inaintea primului meci oficial din 2021. Daca va trebui sa ramana in carantina pana pe 27 ianuarie, FCSB nu se va putea prezenta la primele 3 partide din acest an, respectiv la meciurile cu Astra (15 ianuarie), Viitorul (19 ianuarie) si FC Voluntari (23 ianuarie).