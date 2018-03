"Daca bate CFR la Craiova este foarte, foarte rau!" Ce spune Becali despre lupta la titlu a FCSB-ului

Lupta la titlu se incinge din ce in ce mai mult odata cu trecerea etapelor din play-off.

Becali vrea sa diminueze cat mai repede avantajul de 2 puncte pe care il are CFR Cluj in clasamentul Ligii I. Patronul Stelei a vorbit in direct la PRO X despre sansele FCSB-ului la titlu si despre derby-ul dintre Craiova si CFR.

Anul trecut, in decembrie, Craiova a reusit sa castige acasa cu CFR, scor 2-1 prin golurile lui Baluta si Mitrita, iar pentru clujeni a inscris Urko Vera.

CFR daca va reusi sa castige pe Ion Oblemenco sambata seara se poate distanta la 5 puncte fata de FCSB, care joaca duminica cu CSM Iasi.

"La Craiova - CFR, cel mai bine ar fi un egal. Dar tot la fel de bine ar fi sa bata Craiova. Daca bate CFR este foarte, foarte rau. Mai sunt 7 jocuri, mai sunt meciuri directe, mai e de jucat si cu Viitorul, echipa foarte puternica. Dar diferenta de 2 puncte trebuie anulata cat mai repede" , a spus Gigi Becali la PRO X.