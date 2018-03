"S-ar putea sa fie al doilea dupa Hagi in Romania!" Becali, sare in apararea lui Morutan dupa DRAMA de la U19: "El a pierdut meciul, dar e jucatorul Stelei si asta e!"

Romania U19 a ratat dramatic calificarea la Campionatul European.

Visul calificarii a inceput sa se destrame imediat dupa ce Romania a deschis scorul in meciul decisiv cu Ucraina. Morutan a marcat, si-a scos tricoul, dar a uitat ca mai are un cartonas galben si a fost eliminat. Ucraina a revenit pe final si in 10 minute au marcat cele doua goluri prin care a lasat Romania acasa.

Morutan a fost pus la zid dupa aceasta partida, dar Gigi Becali ii sare in aparare tanarului fotbalist: "Poate fi al doilea dupa Hagi!"

"Prima data m-am gandit ca e inadmisibil. Suta la suta gestul lui a influentat soarta calificarii. El a pierdut meciul. El si-a scos tricoul pentru ca a fost aproape sa rateze. A scos a frustrare tricoul, nu ca bucurie. Cred ca mai bine rata si eram calificati. Asta nu inseamna ca-l condamnam. E jucătorul Stelei si asta este. E jucator de geniu. Un jucator rar. S-ar putea sa fie peste Man. S-ar putea sa fie al doilea jucator după Hagi in tara romaneasca", a declarat Gigi Becali la DigiSport.

Morutan a fost cumparat de Steaua in iarna, dar a fost lasat sa joace pana la finalul sezonului la Botosani. Din vara va veni la Steaua unde are deja fixata o clauza de 70 de milioane de euro.