"Asta ne face campioni!" MM Stoica a pus mana pe telefon si l-a sunat imediat pe Becali: jucatorul in care Steaua isi pune toate sperantele pentru titlu

Steaua se bazeaza in lupta pentru titlu pe un jucator pe care il considera pierdut.

Denis Alibec pare sa isi fi iesit din perioada proasta pe care a traversat-o in ultimele luni si este din nou speranta numarul 1 a stelistlor. Gigi Becali a declarat ca a discutat cu Mihai Stoica, iar acesta s-a aratat placut surprins de modul in care Alibec si-a schimbat atitudinea.



"Nu m-am intalnit cu Alibec. Ieri mi-a spus MM (n.red. Mihai Stoica) ca niciodata in viata lui nu s-a antrenat asa cum o face acum. Ei doi chiar au devenit foarte buni prieteni. Ca stiti ca au avut un conflict... Alibec e prietenos si cu jucatorii, e primul la antrenamente. Probabil ca si-a dat seama ca a gresit si s-a schimbat. MM mi-a repetat: 'Ti-am spus: asta o sa ne faca campioni! Alibec!' Ei il vad cum se prezinta, il vad la antrenamente", a declarat Gigi Becali la DigiSport.

Alibec are un singur gol marcat in Liga 1, in acest sezon, in victoria cu 2-1 cu Gaz Metan. Atacantul a mai marcat in Europa, in cele doua meciuri cu Viktoria Plzen.