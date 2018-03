S-A RESEMNAT? Reactia neastepta a lui Gigi Becali cand a aflat ca Budescu poate ajunge la Slavia Praga

Steaua poate ramane fara cel mai bun jucator din acest sezon.

Constantin Budescu are un sezon excelent la Steaua, evolutiile lui aducand multe puncte atat in Liga 1, cat si in cupele europene. Budescu ar putea sa plece insa pentru doar 3 milioane de euro, clauza de reziliere din contract. Patronul Stelei, Gigi Becali, a vorbit in direct la Ora Exacta in Sport despre situatia lui Budescu si a dat impresia ca s-a impacat cu gandul ca jucatorul va pleca! Slavia Praga este clubul dispus sa achite clauza.

"El are o clauza de 3 milioane, ci il plateste, il ia. Mica, mare, e de 3 milioane, am dat pe el 750.000 de euro. Daca ii dau, asta e" a spus Gigi Becali la Pro X.

Evolutiile lui Budescu l-au facut pe jucatorul de 29 de ani sa fie singurul jucator din Liga 1 inclus in top 500 jucatori ai Europei conform World Soccer.