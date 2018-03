Gigi Becali l-a sunat pe patronul unei echipe din Liga 1 si a inceput sa negocieze: "Nu-l dau nici cu 5 milioane de euro!"

Patronul Stelei l-a laudat pe Morutan in ciuda eliminarii din partida nationalei Under 19 a Romaniei.

Gigi Becali a reactionat imediat dupa ce patronul celor de la FC Botosani a acordat miercuri un interviu pentru Pro TV. Becali a dezvaluit exact cum a decurs discutia cu Valeriu Iftime.



"L-am sunat pe domnul Iftime, ca am auzit ca nu stiu cine a spus ca nu-l mai vrea Becali pe Morutan. L-am sunat pe Iftime acum jumatate de ora si i-am zis <<ti-am dat 1 milion pe Morutan, da-mi 500.000 inapoi si ti-l las>>. Mi-a zis ca imi da, dar sa il las o perioada. Am stat putin si i-am spus <<Uite care e treaba, daca nu, zi-mi tu cat sa-ti mai dau eu si sa mi-l dai pe portar, pe Cobrea>> Eu la misto, evident.



<<Pai ce bani sa-mi dai? ti-l dau pe Cobrea>> M-a bufnit un ras. Dupa aia mi-a zis <<Ma gandeam ca mi-a pus Dumnezeu mana in cap>>. Pe Morutan si daca imi dai acum si 3 milioane si 5 milioane eu nu-l dau" a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Steaua a platit 700.000 de euro in iarna pentru Olimpiu Morutan, urmand ca acesta sa ajunga in vara la echipa aflata pe locul 2 in Liga 1.