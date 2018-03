Anunt de ULTIMA ORA al lui Becali: "I-am marit salariul si clauza: 100 de milioane de euro! Cu atat il voi da!" Jucatorul pe care il considera GENIU

Gigi Becali a vorbit despre cei 3 jucatori cu care crede ca va bate toate recordurile in ceea ce priveste transferurile din Romania.

Patronul Stelei, Gigi Becali, a vorbit in direct la Pro X despre debutul lui Dennis Man la nationala si despre discutiile pe care le-a avut cu AS Roma in trecut despre jucatorul de 19 ani.

"Au fost niste discutii acum cateva luni care s-au infundat in <daca ar fi>. Atunci avea clauza de 70 de milioane de euro, acum i-am crescut-o la 100 de milioane, avea salariu de 3.000, acum are 13-15.000 de euro. El e deja jucator consacrat. Nu discut despre Man (cu alte echipe) pentru ca nu e de vanzare, eu voiam sa ma agat de o suma ca il dadeam, discutam despre 15 milioane. Acum nu mai discut nici despre sume de acest gen, e un jucator care prinde echipa nationala la 19 ani.



Avem o generatie de copii extraordinari, daca joaca asa la 19 ani asa, jucatorii de geniu se vand pe zeci de milioane. Pe Man nu am nicio oferta pentru ca nu vreau sa-l vand pe nicio suma. Dupa ce joaca 2 ani in Champions League, da 5-6 goluri la nationala, da goluri in Champions League, atunci il dam. Asteptati 2 ani si apoi veti vedea cu cat pleaca Man.



Exista riscul cu Florinel Coman sa raman cu el, e mai talentat ca Man dar nu e la fel de serios. Iar un jucator si mai talentat ca amandoi este Morutan, a gresit acolo. Imi pare rau ca i-am pus clauza doar de 70 de milioane de euro, dar dupa 1 an ii maresc salariul si voi mari si clauza. Voi nu credeti dar eu o sa va surprind prin fapte.



Nu are nevoie de ajutor (Morutan), e adevarat ca a plans de suparare, dar n-are nevoie de ajutor. El, Man, l-ati vazut pe Man ca n-a avut nicio emotie la debut. Ati vazut caracterul lui Man, cand se cearta jucatorii nu se duce, pe el nu-l intereseaza asa ceva, il intereseaza doar mingea. Nu il intereseaza sa se certe cu cineva care il loveste. Eu l-am studiat, il vad in toate pozitiile ce face, de asta spun sumele astea. Il intereseaza doar jocul, sa se duca spre poarta" a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.