"Daca aveam asta, ne hotaram usor in privinta lui Tiru!" Ce va face Gica Hagi cu capitanul Viitorului dupa ce a primit oferte sa plece

Bogdan Tiru ar putea pleca de la Viitorul in aceasta iarna.

Jucatorul de 25 de ani este aprroape de o plecare de la gruparea din Ovidiu chiar inainte de startul celei de-a doua parti din campionat. Mijlocasul a primit 3 oferte, dintre care doua sunt dispuse sa plateasca suma pe care Gica Hagi o cere pentru jucator, 600.000 de euro. Tiru ar putea sa ajunga la echipa poloneza, Jagiellonia Bialystok.

Gica Popescu a vorbit la Digi Sport despre ofertele lui Tiru si motivele pentru care inca nu l-au vandut.



"Tiru a primit oferte, dar nu am luat o hotarare in acest sens. E si printre cei mai vechi si printre cei mai buni si este greu sa te desparti de jucatori importanti. Probabil ca, daca am fi avut punctele necesare pentru play-off, ne era mult mai usor sa luam o decizie.

Jucatorul vrea intotdeauna la mai bine. El intotdeauna a avut un comportament corect, e cel mai vechi jucator, a mers pe acest proiect de la inceput, e un jucator de vestiar, cu greutate, a avut si are in continuare un comportament ireprosabil", a declarat Gica Popescu la Digi Sport.