Hagi are ofertele pe masa! Trei echipe se bat pentru Bogdan Tiru! Unde poate ajunge capitanul Viitorului

Bogdan Tiru e aproape de a se desparti de echipa lui Hagi.

Conform informatiilor Digisport, capitanul Viitorului are oferte de la Jagiellonia Bialystok(Polonia), Wolfsberger(Austria) si Kairat Almati(Kazahstan).

Gheorghe Hagi e dispus sa renunte la Tiru in schimbul a 600.000 de euro. Atat cei de la Jagiellonia, cat si cei de la Kairat Almati sunt dispusi sa ofere suma ceruta, iar Wolfsberger ofera mai putin.

Digisport anunta ca impresarul fotbalistului, Costi Pilici, a declarat ca polonezii ar avea prima sansa in a il aduce pe Tiru:

"Daca ar fi sa plece, Bogdan ar prefera Polonia pentru a fi mai usor de urmarit de antrenorii de la echipa nationala. Ar fi cel mai scump transfer facut in Polonia in aceasta pauza competitionala, iar Bogdan ar avea cel mai mare venit de la Jagiellonia. Insa decizia ii apartine lui Gica Hagi", a spus Pilici.

Bogdan Tiru are 25 de ani si este cel mai vechi jucator din lotul Viitorului. Fotbalistul a marcat 3 goluri si a oferit o pasa decisiva in 19 meciuri jucate in acest sezon.