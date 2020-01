Steliano Filip a finalizat negocierile cu noua sa echipa.

Asa cum www.sport.ro a anuntat inca de luni, Steliano Filip si-a gasit echipa in Ungaria. Va juca la Ujpest, echipa de pe locul 6 din campionat. Tot acolo a ajuns in aceasta iarna si Calcan, un alt fotbalist la care Hagi a renuntat.



Steliano Filip, 25 de ani, a fost de numai doua ori titular in Liga 1 la Viitorul in 2019. In prima parte a anului a jucat pentru Dunarea Calarasi, cu care a retrogrdat in B.