Super lovitura data de Hagi cu o saptamana inainte sa se reia Liga 1! L-a adus pe Ganea de la Bilbao. Detalii de ultima ora

Viitorul a realizat un transfer important.

Echipa lui Gica Hagi a ajuns la un acord cu Athletic Bilbao pentru imprumutul lui Cristian Ganea. Anuntul a fost facut oficial pe site-ul clubului.

Fundasul roman, care a mai evoluat pentru Viitorul lui Gica Hagi in perioada 2015-2018, va reveni la gruparea din Ovidiu pentru o perioada de 6 luni.

Ganea a jucat doar doua meciuri in tricoul celor de la Athletic Bilbao. Fundasul a plecat de la Viitorul la Bilbao in anul 2018, in schimbul sumei de un milion de euro, insa nu a reusit sa se impuna. Cota lui de piata este de un milon de euro, conform Transfermarkt.

La Viitorul, Ganea a jucat 105 meciuri, in care a inscris de 10 ori si a oferit 13 pase de gol.