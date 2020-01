Dinamo se pregateste intens de play-out! "Cainii" au facut un transfer NOU de la Viitorul lui Gica Hagi

Dinamo a transferat un fundas de la Viitorul Constanta.

"Cainii" au anuntat ultimul transfer pe care l-au facut. Szablocs Istvan Kilyen (22 ani) s-a alaturat echipei lui Dusan Uhrin sub forma de imprumut, dupa cum au scris cei de la Dinamo pe pagina oficiala de Facebook.

Astfel, antrenorul "cainilor" ar putea considera problema fundasului dreapta rezolvata pentru primul meci oficial din 2020, cu Astra Giurgiu, dupa ce Corbu este suspendat, iar Denis Ciobotariu si Gabriel Moura au plecat in aceasta iarna la CFR Cluj, respectiv Gaz Metan Medias.

"Kilyen a debutat pentru prima echipa a celor de la Viitorul in urma cu 4 ani intr-un meci contand pentru Cupa Romaniei si a mai jucat in cariera, imprumutat de clubul lui Gheorghe Hagi, la ASA Tg. Mures, CS Mioveni si Sepsi Sf. Gheorghe.

International U17 si U19 al Romaniei, Kilyen a evoluat in prima parte a acestui sezon competitional la Sepsi Sf. Gheorghe, 10 meciuri in Liga 1 si unul in Cupa Romaniei.

22 de ani va implini Kilyen peste doua luni, pe 19 martie.

8 selectii are Kilyen pentru loturile nationale de juniori, 6 pentru Romania U17 si doua pentru Romania U19.

8 meciuri a jucat Kilyen pentru Viitorul Constanta in UEFA Youth League, echivalentul Ligii Campionilor la categoria de varsta sub 19 ani.

2 este numarul oficial de joc al lui Kilyen la Dinamo Bucuresti", au scris oficialii lui Dinamo pe pagina oficiala de Facebook.

Este al doilea transfer pe care il face Dinamo, dupa ce l-au prezentat oficial si pe fundasul Kristian Kostrna (26 ani).