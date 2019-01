Este OFICIAL! A semnat contractul! Jucatorul care va ramane pe Old Trafford pana in 2024!

Anthony Martial si-a prelungit contractul cu Manchester United.

Francezul Anthony Martial a ajuns la un acord cu oficialii lui Manchester United, a semnat un nou contract si va ramane pe Old Trafford pana in 2024.

"Clubul Manchester United este incantat sa anunte ca Anthony Martial a semnat un nou contract si va ramane la echipa pana in iunie 2024, cu optiune de prelungire pe inca un an", a fost comunicatul lui United.

Chiar daca intentiona sa plece in perioada in care pe banca "diavolilor" era Jose Mourinho, Martial se simte mult mai bine sub comanda lui Ole Gunnar Solskjaer, cel care le-a redat jucatorilor placerea de a juca.

"Iubesc timpul petrecut la acest club. Din ziua in care am semnat, toti de aici au facut tot posibilul sa simt ca fac parte din familia United. Am fost coplesit de caldura si dragostea fanilor nostri, care continua sa ne surprinda cu suportul lor.

Vreau sa ii multumesc lui Ole si intregului staff pentru increderea si ajutorul pe care mi l-au acordat, astfel incat eu sa imi imbunatatesc jocul. Acest club este facut sa castige trofee si sunt sigur ca urmatorul nu este foarte departe", a spus Anthony Martial.