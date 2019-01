China ridica spiritul la rang de prioritate nationala, folosind tehnologia avansata

Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

"Marele meu vis este ca fotbalul din China sa devina recunoscut in lume, iar echipele noastre de club sa se lupte cu cele mai puternice din Europa. Fotbalul poate juca un rol foarte important in evolutia poporului chinez, atat pe plan psihic, cat mai ales fizic. Sportul poate sa inspire oamenii din toate categoriile" - Xi Jinping, presedintele Chinei.

Aparent un discurs uzual pentru un sef de stat acesta este constient ca "marcheaza doua goluri" electoratului, anume, sanatatea propriului popor si fidelizarea lui prin asocierea cu sportul rege.

De altfel, distinsul presedinte de stat, constient ca reprezentand 1,388 miliarde de oameni (conform wikipedia), are o mare responsabilitate.

Este un declarat iubitor al fotbalului si obiectivul propus este tot mai aproape.

Prima lovitura este aducerea unor fotbalisti - locomotiva (de imagine), de renume mondial, care ridica calitatea fotbalului chinez si interesul publicului asiatic.

Premier League China ridica valoare totala de piata a fondului de jucatori la aproximativ jumatate de miliard de euro, ajungand MLS-ul american, strategicul adversar in orice domeniu desi cu un procent de jucatori straini de aprox. 5 ori mai mic (11,2% in China fata de 54% in SUA) asta insemnand ridicarea valorii de piata a fotbalistului chinez.

Sigur, Europa este inca departe (Anglia - 8 miliarde, Spania - 5, Germania, Italia - 4) dar cu pontential de crestere. Sa nu uitam ca vitrina Chinei se adreseaza la o populatie dubla Europei (750 milioane), ceea ce va accelera interesul economic investitorilor.

Dublul transfer al lui Paulinho pe ruta China-Barcelona-China (36 mil.euro, valioarea sa de piata, record) a crescut anvergura campionatului chinez.

Spre deosebire de alte ligi exotice care s-au concentrat doar pe prima liga, China a crescut si a 2-a liga valorica si pregateste al 3-lea esalon valoric. Toate investiitile in resurse umane sunt dublate de cele in infrastructura, pregatind ,

"bucataria" performantei.

Nationala inca face pasi mici in ceea ce priveste calificarea la Mondiale (doar in 2002 au participat) dar cu asemenea ambitii, nimic nu pare irealizabil.

Mi-am propus in viitorul apropiat sa contribui la dezvoltarea acestui fenomen, prin crearea uni soft de monitorizare a tinerilor fotbalisti under 21, la nivel national , la toti parametrii implicati (statitstic, medical, contractual, mediatic.).

Autor: David Raducan