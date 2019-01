Monica Niculescu, eliminata in optimi la Thailand Open! Romanca a avut nevoie de interventia medicilor

Monica Niculescu, locul 100 WTA, a fost eliminata, joi, in optimile de finala ale turneului Thailand Open, cu premii totale de 250.000 de dolari.

Ea a fost invinsa de sportiva din Polonia, Magda Linette, locul 98 WTA, scor 4-6, 6-3, 6-2, la capatul unui meci care a durat doua ore si 29 de minute de joc.

Monica Niculescu a avut nevoie de interventia medicilor in setul secund, la scorul de 6-4, 1-0, acuzand probleme la umarul drept. In final, ea a cedat si va primi pentru participarea in optimi 3.400 de dolari si 30 de puncta WTA.

Totusi, Monica va continua la dublu alaturi de Irina Begu. Cele doua romance vor disputa semifinalele la Hua Hin impotriva echipei castigatoare dintre Xin-Yun Han/Darija Jurak şi Mona Barthel/Sara Sorribes Tormo.

Pentru Monica urmeaza confruntarea din Fed Cup cu Cehia, programata pe 9-10 februarie la Ostrava.