"Da-ne, ma, si noua ce avem!" Rednic ataca arbitrajul dupa ce a fost batut de Ruben Albes! Ce spune de retrogradare

Mircea Rednic e suparat si pe jucatorii sai, dar si pe arbitrul Radu Petrescu dupa infrangerea cu Hermannstadt.

Rednic il acuza pe central ca n-a dat penalty pentru Poli si ca n-a vazut un fault inaintea faultului care a dus la penalty-ul Sibiului. Antrenorul isi critica si jucatorii pentru ca nu i-au respectat indicatiile la pauza.

"Le-am spus la pauza sa-i paseze, sa nu intre in dueluri, aveam jocul in mana. Pacat, meritam mai mult. E greu sa joci... Ce penalty s-a dat la Voluntari... Nu vrem sa ne ajute arbitrii, dar nu-l recunosc pe baiatul asta, pe Petrescu. Da-ne si noua ce avem! Si programarea asta nu e... Sibiu a avut o zi in plus de pauza, acum jucam la pranz duminica. Muncim, nu trebuie sa vina sa-si bata joc cineva. Arbitrii sunt pusi acolo sa-si faca meseria, nu sa influenteze jocul. In rest, e vina noastra, am intrat in jocul lor. Jucatorii care au facut diferenta cu Chindia acum n-au mai facut-o.

Pana la faza penalty-ului, a fost fault clar la Serban chiar in fata arbitrului, nu se poate... Toate partidele sunt dificile, acum jucam duminica, mai avem 5 zile pana la meci. Cand vezi ca arbitrul tolereaza si agresivitate, ai situatii clare de penalty si nu dai... Presiune mare, miza mare, situatia din clasament. N-avem ce sa facem. Jucam acasa si incercam sa recuperam punctele pe care le-am pierdut", a spus Rednic la Digisport.

Clasamentul din playout: