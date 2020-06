Mircea Rednic, negru de suparare dupa infrangerea DUREROASA cu Sepsi! Atac la Horsia: "De aia nu mai joaca nimic de 3 meciuri, e cu gandul acolo?"

Poli Iasi a pierdut rusinos in primul meci din semifinalele Cupei Romaniei, cu Sepsi.

Elevii lui Leo Grozavu au inscris 5 goluri in poarta lui Poli Iasi, care a deschis scorul in minutul 4 prin penalty-ul transformat de Cristea, insa nu a mai reusit sa inscrie pana la final.

Mircea Rednic s-a declarat dezamagit de prestatia jucatorilor sai, care nu au reusit sa puna in pericol poarta lui Sepsi, iar Poli Iasi este acum cu un picior in afara finalei Cupei Romaniei.

"Concluziile sunt rusinoase, tinand cont de evolutie. Un meci mai ideal pe care sa il incepi cu 1-0 pentru tine si sa se termine 5-1. Am fost obligat sa protejez cativa jucatori, tinand cont de obiectivul nostru, de a ne salva. Asta nu inseamna ca cei care sunt in lot, carora li se ofera sansa sa joace trebuie sa se prezinte penibil.

Ei au pretentii, saptamana asta au fost discutii legate de salarii, s-au facut eforturi, au primit niste bani, iar reactia lor ati vazut-o.

Trebuie sa ne adunam, sa ne refacem si sa reusim sa scoatem un rezultat bun cu Chindia.

La 5-1 ce sa mai vorbesti de returul cu Sepsi? S-au vazut multe surprize in fotbal, dar nu cred ca e cazul, e o echipa solida, care are in componenta jucatori care stiu ce vor", a declarat Mircea Rednic la finalul meciului.

Intrebat despre Horsia, cel care a recunoscut ca a fost sunat de Gigi Becali pentru a reveni la FCSB, Mircea Rednic a raspuns categoric: "Nu stiu ce tot vorbiti de Horsia, si-a prelungit contractul pana la sfarsitul sezonului si nu pleaca la FCSB. De aia nu mai joaca de vreo 3 meciuri, e cu gandul acolo? Trebuie sa inteleaga ca mai are contract pana la finalul sezonului".