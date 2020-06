"Daca pentru el cea mai mare performanta e ca a semnat cu FCSB, o sa aiba mult de pierdut!" Mircea Rednic isi 'urecheaza' portarul dupa gafa incredibila: "Nu stiu daca a fost sut sau pasa"

Mircea Rednic a comentat partida pe care Poli Iasi a pierdut-o dupa o greseala a portarului Tarnovan.

Antrenorul a declarat ca Academica Clinceni a castigat doar datorita portarului.

"Greu sa comentezi un astfel de meci cand ai controlat jocul, ti-ai creat ocazii mai ales in prima repriza cand am fi meritat sa inscriem cel putin 1 gol. Am inceput bine repriza a doua, ne-am dominat adeversarii, i-am obligat sa stea in terenul lor si apoi, dupa un contraatac, nici nu stiu ce a fost, am pierdut. Nici n-am vazut golul pentru ca dupa sut vorbeam cu cei de pe banca. Asta e, le-am spus sa uite acest meci. Fotbalul se joaca pe goluri, noi n-am reusit sa o bagam in poarta, ei au avut un portar foarte bun care nu a jucat etapa trecuta si a intrat acum. A profitat de sansa pe care a avut si daca Clinceni a castigat, e datorita lui", a spus Mircea Rednic la finalul meciului.

Referitor la gafa lui Tarnovanu, tehnicianul iesenilor a mentionat ca i-a dat un singur sfat, sa fie modest.

"Nu i-am spus nimic (n.r. lui Tarnovanu). L-am facut totusi sa inteleaga ca daca nu joaca la noi, nu are nicio sansa. I-am spus ca are calitati, dar ca cea mai mare calitate la un tanar e modestia. Si daca pentru el cea mai mare performanta e ca a semnat cu FCSB, o sa aiba mult de pierdut.

Si eu am fost tanar, si eu am gresit. N-avem ce sa facem. Mergem mai departe. Usor-usor isi intra in ritm si cei care au venit mai tarziu si trebuie sa pregatim urmatoarele meciuri din campionat si din Cupa. Am incredere in jucatori. La cum am jucat azi, eu sunt optimist si stiu ce am de facut. Jucatorii se pregatesc bine. N-o sa fie usor, dar n-avem ce sa facem. Noi o sa stam 2 zile si jumatate, ceilalti 4 zile si jumatate. E o perioada grea, dar sper sa trecem cu bine", a conchis Rednic.