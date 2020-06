"Cand eram eu acolo, l-am dat afara si a plecat prin Scotia! Daca ramaneam, nu se ajungea la bani de la suporteri si de la nu stiu ce spanioli!" Ce spune Rednic despre criza de la Dinamo

Mircea Rednic spune ca Dinamo n-ar fi ajuns in situatia actuala daca el ar fi ramas in Stefan cel Mare.

Rednic a fost concediat la finalul sezonului trecut, desi se astepta sa primeasca sprijin pentru a se lupta la titlu. Rednic a vorbit si despre cazul Popescu, fundasul criticat dur dupa infrangerea cu FCSB.

"Negoita ar trebui sa-si faca o analiza la tot ce a facut in ultimul an. Daca era sa fi ramas eu, sigur nu se ajungea la bani de la suporteri sau imprumut de la nu stiu ce spanioli. Lucrurile erau altfel. La Iasi sunt sprijinit chiar daca n-au fost rezultate, vreau sa indeplinim obiectivul. Imi pare rau pentru ce s-a intamplat in Cupa, dar a trebuit sa aleg intre meciul de azi si Cupa, avem multi jucatori experimentati si stiam ca azi jucam pe o caldura mare. Cat am fost eu la Dinamo nu a fost indisciplina. Jucatorul de care se vorbeste ca ar fi creat probleme nici nu erau in lot, l-am scos si a plecat in Scotia. Nu aveai cum sa faci probleme, e vorba de disciplina, de respect", a spus Rednic la Digisport.

Dupa victoria cu Chindia, Poli a trecut de Dinamo si a lasat-o pe ultimul loc in Liga 1.

"Un ochi plange, unul rade. Ii dedicam victoria prietenului si marelui antrenor Ionut Popa, care a plecat dintre noi. Marti jucam iar, nu facem mare sarbatoare. N-am luat gol, e un lucru bun. Si in celelalte meciuri am luat bataie la un gol. Nu le-am dat sanse celor de la Chindia, puteam sa facem 2-0 inca din prima repriza. Meritam victoria asta. Am mai avut un eveniment important, vreau sa-l felicit pe Frasinescu pentru cele 400 de meciuri in Romania. Ii doresc sa mai joace 100. E un model in vestiar si in teren. Nu e usor sa lucrezi cu jucatori experimentatim nu e nici greu. Suntem toti in lupta, asta e bine pentru noi. Trebuie sa ne refacem si sa ne concentram pe ceea ce facem marti cu Sibiul", a comentat Rednic.