D'ale lu' Becali: echipa a doua a FCSB poate BLOCA CSA Steaua in drumul spre Liga 2! Planul secret al lui Gigi

Patronul FCSB asteapta sa vada daca poate folosi echipa secunda ca pe o arma impotriva CSA Steaua.

In sezonul trecut, in conditiile in care FCSB, care a activat in Liga 3, s-a salvat de la retrogradare si a rulat jucatori foarte tineri, Academica Clinceni, un "satelit" neoficial, a promovat in Liga 1 cu 9 jucatori imprumutati de la FCSB, iar alti fotbalisti au fost imprumutati la echipe din primele doua esaloane. In acest sezon, pentru a nu da apa la moara celor care acuza deja aranjamente intre cele doua cluburi si a duce chiar la o blocare a promovarii, FCSB nu a mai imprumutat multi jucatori la Clinceni. Gabriel Simion a ajuns la Astra, Ianis Stoica a fost imprumutat la Petrolul, Mihailo Mitrov la Farul, Paul Szecui la FC Arges si Ovidiu Horsia la Poli Iasi.

SE LUPTA CU CSA STEAUA SAU INVENTEAZA UN NOU „CLINCENI”?

In schimb, echipa secunda s-a intarit si are in lot jucatori precum Razvan Ducan, Ionut Poiana, Daniel Toma, Radu Zamfir, Mario Mihai, Alexandru Dinu, Florentin Pham-Huy, Theodor Bota, Mihai Neg, Alexandru Nicola, Tudor Moldovan, Robert Ion, Alexandru Arnold, Laurentiu Ardelean, Ovidiu Perianu sau Daniel Benzar. Clubul trebuie sa se hotarasca acum doar daca ii pastreaza pe toti si mai trimite de la echipa de seniori jucatori care evolueaza mai putin, precum Alexandru Stan, Olimpiu Morutan si Ovidiu Popescu, sau pe cei care isi revin dupa accidentari si sa atace promovarea in Liga 2.

Actuala editie din Liga 3 incepe pe 24 august, iar in seria sa ar putea avea ca adversar-surpriza, pe CSA Steaua, care a depus cerere catre FRF sa ii fie acceptata promovarea la „masa verde”, pe baza faptului ca in sezonul recent incheiat a avut grupa de juniori inscrisa in Liga Elitelor. „Daca ii baga in Liga a 4-a, nu promoveaza. Daca ajung in Liga a 3-a, eu ii tin 5 ani acolo, ca sa ma distrez cu ei”, ameninta Becali in trecut. Daca echipei MApN nu i se va aproba promovarea, atunci probabil ca multi dintre jucatorii tineri vor fi imprumutati masiv la echipe din Liga 2, cele mai probabile colaborari fiind cu Sportul Snagov, Farul, Metaloglobus, Chiajna, Pandurii si Dunarea Calarasi.