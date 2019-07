Steaua, superachizitii de ultima ora! Un fost golgeter in China si un fotbalist cu 10 ani de Liga 1 s-au inteles cu clubul

Steaua pregateste achizitii spectaculoase pentru noul sezon!

Echipa din Liga a 4-a l-a numit antrenor pe Daniel Oprita, care are obiectiv clar promovarea la finalul campionatului urmator. Ros-albastrii au si 3 nume importante pe care se vor baza in noul sezon.

Liviu Bajenaru, Robert Elek si Cristi Danalache vor semna cu Steaua, a anuntat Daniel Oprita la PRO Sport Live.

"Cei 3 sunt jucatori cu experienta care pot face diferenta. As mai fi putut sa aduc jucatori cu experienta la nivelul ligii a 2-a, dar e tarziu, si-au gasit angajamente. Poate la iarna", a spus Oprita pentru PRO Sport.

Bajenaru, trecut si pe la FCSB, are 36 de ani. In cariera a jucat pe la gluburi importante de prima liga, Otelul, Petrolul, Astra, Bistrita sau Gaz Metan. Danalache are si el tot 36 de ani. A jucat ultima data in B, la Sportul Snagov. Danalache e campion al Romaniei cu Unirea Urziceni si golgeter al Chinei in 2012, cand a marcat 23 de goluri pentru Jiangsu Sainty. Ultima achizitie cu nume: Robert Elek. Si el vine tot de la Snagov. Elek are 31 de ani si a trecut pe la Otelul, Petrolul, Poli Iasi, ACS Poli, Botosani sau Juventus Bucuresti.