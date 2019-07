A fost adus de Becali sa fie noul SANMARTEAN la FCSB, acum e la Steaua Armatei! Cadere INCREDIBILA: ce jucator se antreneaza in Ghencea

Surpriza la antrenamentul de azi al Stelei.

Oprita pare sa-l fi convins pe Rares Enceanu sa joace pentru ros-albastri. Mijlocasul ofensiv a fost azi la antrenament si, cel mai probabil, va juca in liga a 4-a sezonul viitor.

Enceanu a fost adus la FCSB de la Brasov in ianuarie 2015, cand antrenor era Costel Galca. Becali a platit in schimbul sau 300 000 de euro si era convins ca l-a transferat pe noul Sanmartean.

Ajuns acum la 24 de ani, Enceanu vine dupa mai multe sezoane dificile. N-a confirmat la FCSB, apoi a fost imprumutat la Voluntari sau Brasov, vara sa mai impresioneze. In ultimul sezon a jucat in B, pentru FC Arges, insa nici aici n-a fost titular de drept. Acum, Enceanu incearca sa-si relanseze cariera alaturi de Oprita la Steaua. Alte lovituri ale echipei in perioada de achizitie sunt Liviu Bajenaru, Robert Elek sau Andrei Neagoe.

"Este o continuare a parteneriatului cu Steaua. Dupa Chipciu, le-am mai dat un jucator bun. Rares poate sa asigure Steaua in cazul plecarii lui Tanase, de exemplu. Poate juca si pe postul lui Tanase, si pe postul lui Chipciu, la mijloc. Banii pe care i-am luat ne sunt foarte folositori, putem sa iesim din situatia dificila in care ne aflam. Enceanu e un jucator foarte tehnic, la fel ca Sanmartean. Promite foarte mult", spunea Constantin Zotta, sef la FC Brasov in 2015, pentru www.sport.ro.