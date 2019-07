SIMONA HALEP, premiata cu Ordinul National "Steaua Romaniei" de catre presedintele Klaus Iohannis! 

Simona Halep a castigat 2,7 milioane de euro pentru victoria din finala Wimbledon, a urcat pe 4 in clasamentul WTA si pe 2 in WTA Race si a cucerit milioane de inimi. Acum, Simona Halep urmeaza sa fie premiata si in tara. Administratia prezidentiala anunta ca presedintele Klaus Iohannis ii va acorda cea mai mare distinctie posibila.



Simona Halep primeste Ordinul National "Steaua Romania"

Presedintele Romaniei acorda Ordinul National "Steaua Romaniei" Simonei Halep

Ca urmare a performantei extraordinare obtinute la Turneul de Tenis de la Wimbledon, precum si in semn de recunoastere si apreciere pentru intreaga activitate, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a decis acordarea celei mai inalte distinctii a statului roman, Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler, sportivei Simona Halep.

Prin daruirea, devotamentul si profesionalismul sau, demonstrate atat pe terenul de tenis, cat si in afara sa, Simona Halep a promovat numele tarii noastre in intreaga lume. Simona Halep este un model pentru tanara generatie, iar implicarea sa in popularizarea tenisului in randul copiilor reprezinta un urias castig pentru sportul romanesc.

Ceremonia de decorare va avea loc la Palatul Cotroceni, la o data care va fi comunicata ulterior.

Ce este Ordinul National "Steaua Romaniei"

Ordinul national „Steaua Romaniei” este cel mai vechi ordin national; a fost creat in 1864 de Cuza Voda si a fost acordat in acea perioada intr-un numar redus. Ordinul Steaua Romaniei este cea mai inalta distinctie oferita de statul roman. Au fost stabilite 5 grade pentru acest ordin: cavaleri, ofiteri, comandanti (comandori), mari ofiteri, mari cruci.



Romani decorati cu gradul de „Cavaler al Ordinului Steaua Romaniei”

Ion Luca Caragiale, Neagu Djuvara, Tudor Gheorghe, Gabriel Liiceanu sau Mircea Lucescu sunt cativa din romanii faimosi decorati cu acest ordin.

Klaus Iohannis a felicitat-o pe Simona Halep imediat dupa victoria din finala Wimbledon cu Serena Williams prin intermediul Facebook.

"Felicitari, Simona Halep pentru castigarea turneului de Grand Slam de la Wimbledon! O victorie exceptionala pentru tenisul romanesc, pentru Romania!", a scris presedintele Romaniei.

