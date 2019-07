Lacatus se poate intoarce la CSA Steaua dupa ce a ratat promovarea! "Ar fi extraordinar sa revina"! Ce spune noul antrenor al ros-albastrilor

Lacatus s-ar putea intoarce la CSA.

Dupa ce a saptamana a fost prezentat oficial ca noul antrenor prinicipal al celor de la CSA Steaua, Daniel Oprita spune ca incearca sa il convinga pe Lacatus sa revina la club.

"O sa discut. Am incercat sa vorbesc ieri, dar n-am reusit sa dau de dansul. O sa discut si cu dansul, dar si cu nea Fane Iovan. Tocmai de asta vreau sa vorbesc cu dansul. Trebuie sa gasim o solutie. Ar fi extraordinar sa fie alaturi de noi", a spus Daniel Oprita, la Prosport.

Marius Baciu: "Nu e Lacatus singurul vinovat"



Un alt nume care a fost pe lista celor de la CSA pentru functia de antrenor, a declarat ca Lacatus nu ar fi trebuie sa plece dupa ce a ratat promovarea si ca nu este doar vina lui.

"Laca si-a asumat, dar intr-o situatie de asta nu poate sa fie vinovat doar unul singur. Acum, normal, da toata lumea in Lacatus. A fost nesansa la meciul cu Carmen sa nu reuseasca. Parca nu a vrut sa intre mingea in poarta. El a adus jucatorii, el a luat deciziile. Nu cred ca e singurul vinovat. Ce vad eu acolo si ce forta financiara au..sa te chinui asa in Liga 4. Cheltuie ca o echipa care se bate la retrogradare in Diviza A", a spus Baciu.

CSA Steaua va juca si in sezonul viitor in Liga a 4-a, dupa ce au ratat promovarea in Liga a 3-a, fiind invinsi cu 0-1 de Carmen, in ultimul meci al play-off-ului de promovare.