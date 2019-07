Un fost jucator de la FCSB, arma secreta cu care CSA Steaua vrea sa atace promovarea in noul sezon! Transfer facut de Oprita

Un fost jucator de la FCSB a ajuns la CSA Steaua.

CSA Steaua si-a prezentat astazi lotul cu care va ataca promovarea in Liga 3 prin intermediul unei postari pe retelele de socializare. Asociatia Stelistilor 1947, grupare apropiata si sponsor al echipei antrenate de Daniel Oprita, a anuntat lotul care se va prezenta luni la primul antrenament.

Printre noutatile din lotul ros-albastrilor se regaseste Rares Enceanu (24 de ani), jucator care a evoluat pentru FCSB, iar ultima oara a fost in Liga a 2-a la FC Arges.

20 de meciuri a evoluat Enceanu pentru FCSB si a fost transferat in schimbul sumei de 250.000 de euro. A mai evoluat in cariera pentru FC Brasov, Tarlungeni si FC Voluntari. In sezonul trecut a jucat in 11 partide pentru FC Arges si nu a reusit sa marcheze vreun gol. Este cotat la 50.000 de euro, conform transfermarkt.com

Lotul complet



Portari: Horia Iancu, Mihai Placinta

Fundasi: Stefan Paduret, Mihai Zamfir, Victor Manu, Ovidiu Morariu (Metalurgistul Cugir), Sergiu Razvan Bactar (Scolar Resita)

Mijlocasi: Cosmin Mihai, Alexandru Aldea, Florin Rasdan, Adrian Ilie, Marin Neagu (CS Balotesti), Rares Enceanu (FC Arges), Liviu Bajenaru( Turris Turnu Magurele)

Atacanti: Alin Robu, Robert Elek (Sportul Snagov)

In lotul celor de le CSA Steaua nu se mai afla Alin Predescu si Lucas Caetano, jucatori care au plecat in aceasta vara.