Cutremur în primul 11 la FCSB! Mihai Stoica a anunțat ce urmează

Înainte de ultima etapă roș-albaștrii au asigurată prezența la baraj, astfel că MM Stoica a făcut un anunț important înaintea partidei cu FC Hermannstadt.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că în meciul de luni cu FC Hermannstadt campioana României va folosi jucători care au evoluat mai puțin în acest sezon.

MM Stoica a explicat motivul din spatele acestei decizii.

„Mai avem meciul de la Sibiu, unde probabil că vor fi folosiţi şi jucători care au evoluat mai puţin. Nimeni nu riscă să se întâmple ceva înainte de meciul de baraj. Radunovic, de exemplu, are trei cartonaşe galbene. Dacă ar lua galben de la Sibiu n-ar juca cu Botoşani. Dacă nu ia nu joacă la Sibiu, poate să ia galben cu Botoşani că, dacă mergem mai departe, joacă cu Dinamo”, a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

FCSB se află pe primul loc în play-out, dar la doar un punct de UTA, care are șansa de a deveni liderul din play-out la finalul sezonului.

Arădenii nu au obținut dreptul de a participa în cupele europene și de aceea FCSB și FC Botoșani sunt formațiile care merg la baraj.