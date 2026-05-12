În ultimele zile, numele lui Jose Mourinho a apărut tot mai des în presa internațională ca variantă pentru banca tehnică a „galacticilor”.

Potrivit jurnalistului Sacha Tavolieri, portughezul ar fi ajuns deja la un acord total cu Real Madrid și urmează să fie prezentat oficial în perioada următoare.

Mourinho ar reveni astfel pe Santiago Bernabeu după aventura din perioada 2010-2013, când a cucerit un titlu în La Liga și a avut 127 de victorii pe banca madrilenilor.

Mourinho vrea să dea afară un om din staff

Totuși, „The Special One” ar fi venit cu o cerință clară înainte de semnătură: plecarea preparatorului fizic Antonio Pintus.

Conform presei spaniole, Mourinho nu îl dorește pe Pintus în staff-ul său și vrea control total asupra echipei tehnice. Problema este că șefii lui Real Madrid îl consideră pe italian o piesă esențială și insistă ca acesta să rămână în club.

Situația amintește de ceea ce s-a întâmplat recent la FCSB.

În martie, Mirel Rădoi a preluat echipa după ratarea play-off-ului și a decis să vină alături de propriul staff. Astfel, Thomas Neubert, preparatorul fizic care a lucrat ani la rând la FCSB și a contribuit la mai multe titluri câștigate de roș-albaștri, a plecat de la club.