Cutremurător: Florin Bratu a povestit cum a murit tatăl lui Dragoș Huiban, așteptându-și fiul după meci

Partida Oțelul Galați – Metaloglobus (2-2) a fost „umbrită“, aruncată în plan secund, de ce s-a întâmplat la scurt timp după ultimul fluier al arbitrului.

Cum un necaz nu vine niciodată singur, sezonul de coșmar pe care l-a trăit Dragoș Huiban (36 de ani) cu Metaloglobus, echipă retrogradată de pe ultimul loc, tocmai a fost marcat și de o tragedie personală.

Sport.ro a scris aici despre decesul tatălui atacantului, la scurt timp după partida Oțelul Galați – Metaloglobus (2-2) de astăzi. Această nenorocire l-a afectat grav și pe antrenorul formației bucureștene, Florin Bratu (46 de ani). În dialog cu Digi Sport, tehnicianul celor de la Metaloglobus a povestit cum s-a derulat evenimentul teribil de la Galați.

Tatăl lui Huiban a fost la meci cu familia, iar după meci, în parcarea stadionului, l-a așteptat pe Dragoș să vină de la vestiare, i s-a făcut rău, a căzut, SMURD-ul a intervenit foarte rapid, medicii au făcut proceduri de resuscitare 45 de minte, dar nu s-a reușit. Avea un istoric cu probleme, a mai avut un AVC cu 8-9 ani în urmă, iar astăzi, la 78 de ani, din păcate, a cedat. Suntem alături de Dragoș, Dumnezeu să-l odihnească pe tatăl lui. Eram cu toții acolo, când s-a întâmplat. E șocant! Îmi zicea Dragoș că nu l-a simțit bine la telefon zilele astea, nu s-au mai văzut de ceva timp, nici nu știu dacă au apucat să se vadă la stadion. Îl aștepta acolo cu mama lui Dragoș, să vorbească, iar în timpul ăsta s-a întâmplat. Când am ieșit de la vestiare, îl resuscitau doctorii, 45 de minute nu s-au mișcat de acolo, dar nu a răspuns la nimic“, a relatat Florin Bratu tragedia de la Galați.

În acest sezon, Dragoș Huiban a jucat 38 de meciuri pentru Metaloglobus, marcând 7 goluri și oferind 1 pasă de gol.

