După Valentin Țicu (25 de ani) și Ianis Târbă (19 ani), Dinamo a reușit să-l aducă și pe fundașul central Matteo Duțu (20 de ani), care vine de la AC Milan. În schimbul său, ”câinii” vor plăti, cu tot cu bonusuri, o sumă apropiată de 500.000 de euro.



În cursul zilei de vineri, Dinamo a anunțat oficial transferul fundașului central crescut de AC Milan și Lazio. El a mai fost dorit și de Universitatea Craiova, dar în cele din urmă i-a preferat pe ”câini”.



Potrivit comunicatului emis de club, Matteo Duțu a semnat un contract valabil pentru trei ani și jumătate cu Dinamo, adică până în vara anului 2029. În plus, ”roș-albii” i-au pregătit și o prezentare spectaculoasă pentru rețelele de socializare.

Matteo Duțu, noul jucător al lui Dinamo



„Bine ai venit, Matteo Duțu!

Clubul nostru a ajuns la un acord pentru transferul definitiv al fundașului central Matteo Duțu, în vârstă de 19 ani.

Matteo s-a format la grupele de juniori ale celor de la Lazio Roma, făcând pasul către AC Milan în vara anului 2024. Acesta a evoluat pentru echipa U19 a clubului lombard, iar în actualul sezon a devenit căpitanul echipei secunde a formației din Milano.

Noul nostru fundaș central este un component constant al loturilor naționale de fotbal ale României, evoluând la toate categoriile de vârstă, de la U17 până în prezent la nivel de U21.

Matteo Duțu a semnat un contract valabil pe o perioadă de 3 ani și jumătate, până la data de 30.06.2029, și va purta tricoul cu numărul 30.

Îi dorim mult succes lui Matteo în tricoul clubului Dinamo și cât mai multe realizări pe terenul de joc!”, a transmis Dinamo.

