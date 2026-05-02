Lui Marko Dugandzic (32 de ani) i-a mers destul de rău, imediat după despărțirea de Rapid, în sezonul 2023-2024. Pentru că, ajuns la Al-Tai (Arabia Saudită), atacantul croat a retrogradat și a căzut într-un anonimat fotbalistic.

Acum însă, la trei ani distanță și după o oprire în Coreea de Sud, la FC Seoul, Dugandzic are motive de bucurie. Pentru că, în această seară, și-a câștiga locul în istoria clubului Levski Sofia, unde evoluează din vara anului trecut.

Introdus pe teren, în minutul 60 al meciului Levski Sofia – ȚSKA Sofia, fostul atacant al Rapidului a înscris singurul gol al meciului, în minutul 71. A fost reușita care a făcut-o campioană pe Levksi Sofia!

Acest deznodământ e o lovitură colosală în fotbalul din Bulgaria. Pentru că aici Ludogoreț „confiscase“ titlul, câștigând 14 trofee la rând, începând cu sezonul 2011-2012!

Pentru Levski Sofia, campionatul câștigat acum e primul după o așteptare de 17 ani!