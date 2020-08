Cum poate arata FCSB-ul in sezonul viitor. Schimbari in primul "11" si revenirea la un sistem de joc glorios?

Echipa lui Gigi Becali poate suferi modificari importante pentru noul sezon.

Antrenorul Toni Petrea spune ca ii place sistemul 4-3-3, dar ar putea fi nevoit sa revina la 4-2-3-1, cel cu care Laurentiu Reghecampf, caruia i-a fost secund, si Costel Galca au cucerit trei titluri consecutive in Liga 1, au atins optimilor de finala ale Europa League si au ajuns ultima data in grupele Champions League. Desi FCSB are jucatori pentru un profil mai ofensiv, cu noua asezare echipa a ratat titlul in ultimele 5 sezoane, pe fondul unor spatii mari lasate intre aparare si linia de mijloc. De asemenea, dupa aducerea preparatorului fizic Thomas Neubert, echipa va fi mult mai combativa in linia mediana si va incerca sa recupereze mingea mult mai sus si mai repede.

Intre buturi, Andrei Vlad (21 ani) si Stefan Tarnovanu (20 ani) ar putea sa joace alternativ, pentru a-l scoate din zona de confort pe actualul titular, care nu a oferit foarte multa siguranta defensivei, desi si-a imbunatatit prestatiile fata de sezoanele precedente. In plus, Tarnovanu se poate incadra in Regula U21, daca va fi nevoie, iar Vlad are nevoie de meciuri in picioare pentru a-si pastra locul de titular in poarta reprezentativei de tineret.

In centrul liniei defensive, Andrei Miron (26 ani) si Iulian Cristea (26 ani) vor face pereche in continuare, daca nu se va reusi aducerea unui aparator de valoare superioara si pana cand Dragos Nedelcu se va recupera dupa o ruptura de ligamente. Pe benzile laterale ale defensivei, Ionut Pantiru (24 ani) isi va pastra postul de titular in stanga, dar i-ar putea lasa loc mult mai des lui Alexandru Pantea (16 ani), noua feblete a lui Gigi Becali, care il considera "geniu" si "noul Radoi", in timp ce pe dreapta Valentin Cretu (31 ani) ar putea sa aiba un concurent serios in persoana lui Ovidiu Popescu (26 ani), un jucator cu 10 centimetri mai inalt, mult mai util la fazele fixe si in duelurile cu adversari mai puternici.

In linia mediana, Gigi Becali a anuntat deja ca Gabriel Simion (22 ani) si Adrian Sut (21 ani) vor concura pentru postul de mijlocas central defensiv, FCSB cautand un nou "inchizator de fier" dupa retragerea lui Mihai Pintilii. Unul dintre ei va face, probabil, pereche cu Darius Olaru (22 ani), poate cel mai in forma fotbalist al "ros-albastrilor" din ultimul an, un jucator capabil sa coordoneze atacurile si sa ofere pase decisive, dar si sa se lupte pentru recuperarea balonului. In fata celor doi mijlocasi centrali se va afla deja clasica tripleta Dennis Man (21 ani) - Florin Tanase (25 ani) - Florinei Coman (22 ani), care poate fi dezmembrata doar daca unul dintre jucatori se va transfera in aceasta vara. La nevoie, pentru indeplinirea cerintelor regulii U21, in locul lor pot aparea Ovidiu Horsia (19 ani), Robert Ion (19 ani) sau Cristian Dumitru (18 ani).

In atac, Sergiu Bus (27 ani) ii va fi preferat lui Adrian Petre (22 ani), care s-a acomodat greu la FCSB, a ratat mult in fata portii si a intrat deja in dizgratia patronului si suporterilor, dar a avut cele mai bune prestatii la nationala U21 din postura de rezerva. Tot ca atacant central va fi disponibil si Alexandru Buziuc (26 ani), un jucator mult mai mobil si mai agresiv decat Bus si Petre.

FCSB 2020-2021: Andrei Vlad (Stefan Tarnovanu) - Valentin Cretu (Ovidiu Popescu), Andrei Miron, Iulian Cristea, Ionut Pantiru (Alexandru Pantea) - Gabriel Simion (Adrian Sut), Darius Olaru - Denis Man, Florin Tanase, Florinel Coman - Sergiu Bus (Alexandru Buziuc)