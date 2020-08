BREAKING NEWS: Era DISPERAT sa revina la FCSB, acum e la un pas sa semneze cu Craiova! Ce campion al Romaniei vine pe Oblemenco

Si-ar fi dorit sa revina la FCSB, dar Becali l-a refuzat.

Paul Papp e acum la un pas de Craiova, anunta Gazeta Sporturilor. Jucatorul e asteptat luni sa semneze contractul cu echipa care a ratat titlul in ultima etapa. Papp face maine vizita medicala, apoi va semna acordul cu vicecampioana Romaniei.

Papp e liber de contract dupa despartirea de Sivasspor. Fundasul de 30 de ani a jucat doi ani la Sivasspor. Papp, care poate juca atat fundas central, cat si fundas dreapta, a plecat in 2016 de la FCSB, unde si-ar fi dorit sa revina in iarna. Papp e castigator de titlu si de Cupa Romaniei cu FCSB.



Papp are 18 selectii in nationala Romaniei, pentru care a marcat 3 goluri. La Sivasspor, Papp are 29 de partide jucate.

Papp e al doilea transfer al Craiovei in aceasta vara, dupa Screciu, rascumparat de la Genk.