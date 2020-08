Batalie mare pentru un fotbalist din Liga 1! FCSB, CFR si Craiova se LUPTA pentru transfer: cat trebuie sa plateasca 

Cele 3 formatii se afla intr-o competitie directa in incercarea de a-l transfera pe Gabriel Debeljuh.

Gabriel Debeljuh (23 de ani) este noua tinta a celor trei formatii din Liga 1. Atacantul venit vara trecuta din Liga a4-a italiana, de la Este, a impresionat in acest sezon datorita evolutiilor sale constante. Conform GSP, croatul are oferte si din strainatate. De aceea, sibienii tin la pretul sau si sub 500.000 de euro acesta nu va putea pleca.

Dupa ce a atras atentia in prima faza celor de la CFR si Craiova, Gigi Becali a intrat pe fir si este interesat de serviicile lui Debeljuh. Chiar daca patronul FCSB-ului spunea ca nu va mai baga mana in buzunar pentru alte transferuri, acesta s-a razgandit intre timp si incearca "sa-l sufle" celorlalte doua candidate la titlu.

13 goluri a marcat atacantul croat in acest sezon. Cota sa de piata este 700.000 de euro conform Transfermarkt.